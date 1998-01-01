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إيكاردي يصدم ريال مدريد ويوافق على تجديد عقده مع إنتر ميلان

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيكاردي يصدم ريال مدريد ويوافق على تجديد عقده مع إنتر ميلان



وكالات / سما /

وافق المهاجم ماورو إيكاردي على تمديد عقده مع إنتر ميلانحسبما ذكرت تقارير صحفية إيطالية ، وهو ما يعني اصراره على البقاء في إيطاليا ورفض عرض ريال مدريد.

 

وضغط نادي ريال مدريد في الأيام الأخيرة بشأن التعاقد مع إيكاردي في سوق الانتقالات الشتوية ، وذلك بعد المستوى الرائع الذي قدمه ، حيث سجل 13 هدفاً في 19 مباراة في هذا الموسم.

وأكد اللاعب الأرجنتيني في أكثر من مناسبة بأنه لا يفكر على بالخروج من النادي الإيطالي ، فيما تشير شبكة “سكاي” أن إيكاردي سيوقع عقداً يتضمن بقاءه مع النيرازوري حتى عام 2023.

وارتبط ماورو إيكاردي أيضاً بالبقاء في بطولة الدوري الإيطالي ولكن من بوابة يوفنتوسخلال سوق الانتقالات الصيفية ، لكن وكيلة أعمال اللاعب وزوجته نفت هذه التقارير واعتبرتها غير صحيحة.

وانضم إيكاردي إلى صفوف إنتر ميلان قادماً من سامبدوريا منذ خمس سنوات ، حيث سجل منذ ذلك الحين 120 هدفاً في 201 مباراة ، ولذلك هو يعتبر من كبار الهدافين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

#إيكاردي #ريال مدريد #إنتر ميلان

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