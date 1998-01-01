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ميسي يستعد لاستلام الحذاء الذهبي الخامس

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يستعد لاستلام الحذاء الذهبي الخامس



وكالات / سما /

يستعد ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، لاستلام جائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة في مسيرته، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما تصدر ترتيب قائمة هدافي الدوريات الأوروبية خلال الموسم المنصرم، برصيد 34 هدفاً متفوقاً على المصري محمد صلاح.

وسيكون ليونيل ميسي اليوم الثلاثاء، على موعد مع استلام جائزة أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى للمرة الخامسة منذ بداية مسيرته الاحترافية، حيث سيحصل عليهاالبولجا عند تمام الساعة 13:15 بتوقيت إسبانيا.

ويُعد البرغوث أول لاعب يفوز بتلك الجائزة 5 مرات، حيث سبق وأن فاز بها في مواسم 2009/2010، و2011/2012، و2012/2013، و2016/2017، مع العلم أنه فاز أيضاً بجائزة “البيتشيشي” كهاداف لليجا للمرة السادسة في مسيرته.

وسجل النجم الأرجنتيني 34 هدفاً في 35 مباراة شارك بها في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، ليتصدر قائمة الحذاء الذهبي بـ68 نقطة، أمام محمد صلاح نجم ليفربول الذي جمع 64 نقطة بإحرازه 32 هدفاً.

وبذلك سيبلغ رصيد برشلونة 7 جوائز للحذاء الذهبي، بعدما نجح كلاً من الدولي البرازيلي السابق، رونالدو ولويس سواريز، في الظفر بالجائزة الفردية المرموقة بواقع مرة لكل منهما، و5 لميسي.

#ميسي #الحذاء الذهبي

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