  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

إبراهيم أبو هشهش يفوز بالمركز الأول لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

الإثنين 17 ديسمبر 2018 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيم أبو هشهش يفوز بالمركز الأول لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي



الدوحة/وكالات/

فاز الأكاديمي والمترجم الفلسطيني د. إبراهيم أبو هشهش، أستاذ الأدب الحديث في جامعة بيرزيت، بالمركز الأول لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها الرابعة، وانتظمت في الدوحة، مساء أمس، عن فئة الترجمة إلى اللغة العربية من اللغة الألمانية، وذلك عن ترجمة كتاب "فلسفة التنوير" لإرنست كاسيرر.

وقال أبو هشهش لـ"الأيام": سعادتي مضاعفة بالفوز بهذه الجائزة، فقد شعرت أخيراً بتقدير للجهد الكبير الذي يبذله المترجم بوصفه عابراً للحدود الثقافية واللغوية، وهو جهد يكاد يكون غير مرئي لدى جمهور القراء الذين يقرؤون العمل المترجم عادة بوصفه تحصيل حاصل وموجودا بداهة في اللغة التي يطالعونه بها، علما أن الترجمة ممارسة معرفية ثقافية إبداعية مركبة وليست مجرد جهد ميكانيكي يستطيعه من يعرف لغة أجنبية.

وأضاف: زاد في اعتزازي أن فلسطين كانت ممثلة وحاضرة كعادتها في الفعل الثقافي والإبداعي .. كتابي الذي فاز بالمركز الأول في فئة الترجمة عن اللغة الألمانية هو كتاب "فلسفة التنوير" للفيلسوف الألماني إرنست كاسيرر، وهو كتاب موسوعي يتناول تطور الفكر الأوروبي في القرن الثامن عشر في حقول تطور أشكال التفكير ونظرية المعرفة وعلم النفس والدين والقانون ونظريات العقد الاجتماعي والتاريخ وعلم الجمال، وقد صدر في بيروت والدوحة عن ترجمان والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في نيسان من هذا العام.

وتأسست جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في العاصمة القطرية الدوحة في العام 2015، وهي جائزة عالمية يشرف عليها مجلس أمناء، ولجنة تسيير، ولجان تحكيم مستقلة، وتسعى لتكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، ومكافأة التميز، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح، وتأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي، وتشجيع عمليات المثاقفة الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب.

وفي فئة الترجمة من العربية إلى الألمانية، جاء في المركز الأول شتيفان فايدنر عن ترجمة "ترجمان الأشواق" لابن عربي، معه المركز الأول مكرر بيرينيكه ميتسلر عن "فهم القرآن ومعانيه" للحارث بن أسد المحاسبي.

وفي فئة الترجمة إلى العربية من الإنكليزية، حل في المركز الأول أسامة محمد شفيع السيد عن ترجمة "المرجع في تاريخ علم الكلام" بتحرير: زابينه شميتكه، وفي المركز الأول مكرر كيان أحمد حازم عن "الشريعة: النظرية، والممارسة والتحولات" لوائل حلّاق.

وفي فئة الترجمة من العربية إلى الإنكليزية، جاءت في المركز الأول نوال نصر الله عن ترجمة "كنز الفوائد في تنويع الموائد" لمؤلف مجهول، وفي المركز الأول مكرر نانسي روبرتس عن "أعراس آمنة" لإبراهيم نصر الله.

ومُنحت جائزتان في فئة الإنجاز لكل من هارتموت فاندريش و"مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة"، في حين مُنحت جائزة "فئة المعاجم والدراسات الترجمية" لسيد رحمن سليمانوف.

وفاز في فئة الإنجاز في اللغات الأخرى كلّ من نوبوأكي نوتوهارا، وأسعد دوراكوفيتش، ومحمود كراليتش، وإيزابيلا كاميرا دافليتو، وتحسين رزاق عزيز، وعدنان جاموس، وفؤاد المرعي، في حين عادت الجائزة التشجيعية للترجمة لمعاوية عبد المجيد. 

الايام

أخبار ذات صلة

فيلم عن معاناة الأسرى الفلسطينيين يفوز بالمركز الأول في مهرجان دولي

معرض قلنديا الدولي

الاستعداد لإطلاق النسخة الثانية من قلنديا الدولي في تشرين الأول المقبل

عرض فيلم 'فلسطين ستيريو' بالمركز الكوري الفلسطيني

أمل كلوني مرشحة لجائزة نوبل للسلام

اختيار الشاعر الفلسطيني غسان زقطان لجائزة نيوستاند العالمية للأدب

مشروع "كلمة" للترجمة يصدر " المرأة في حياة نابليون" للكاتب كريستوفر هيبرت

الأكثر قراءة اليوم

فتح ترد على دعوة هنية للقاء الرئيس محمود عباس.. ماذا قالت؟

صحفي إسرائيلي: حماس أكثر قوة من عباس في الضفة

شاهد.. ظهور نادر لنجل ولي العهد محمد بن سلمان

عريقات يحدد شروط تقديم أي دعم اقتصادي لـ غزة ويدعو للمصالحة

عراك بين جنود إسرائيليين و الجيش اللبناني عند الحدود الشمالية

صحيفة: مسؤولون بالرياض أقروا بتورط ابن سلمان بقتل خاشقجي

نتنياهو : لن نقبل وقف اطلاق نار مع حماس في غزة بينما تصعد في الضفة

الأخبار الرئيسية

ايهم صباح - ارشيف

الاحتلال يحكم على الفتى ايهم صباح من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بالسجن 35 عاما

اونروا -ارشيفية

الأمم المتحدة والفلسطينيون يطلقون مناشدة إنسانية عاجلة بعد خفض تمويل الاونروا

والدة الشهيد نعالوة

مؤثر.. هكذا تلقت والدة الشهيد نعالوة خبر استشهاده في سجون الاحتلال

بشار والبشير

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل نظيره السوداني عمر البشير في دمشق

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد نعالوة واصابة 6 مواطنين خلال المواجهات