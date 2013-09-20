إزالة النصب التذكاري لغسان كنفاني في حيفا

حيفا/سما/

قامت عائلة الأديب الفلسطيني، غسان كنفاني، بإزالة النصب التذكاري الذي جرى تشييده في مدخل مقبرة النبي صالح بمدينة عكا، مساء أمس الأحد.

واتخذت العائلة هذه الخطوة بعد ضغوطات من قبل وزير الداخلية الإسرائيلية، أرييه درعي، ووزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف.

وعلم "عرب 48" أن العائلة ستقوم بإقامة نصب تذكاري لكنفاني في مكان خاص.

وكان درعي قد طالب الوقف الإسلامي وعائلة كنفاني بإزالة النصب التذكاري، بادعاء أنه كان عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي اعتبرها "منظمة إرهابية"، مشددا على أنه "لن يكون هناك نصب تذكاري إحياء لذكرى إرهابي".

وكان رئيس لجنة أمناء الوقف الإسلامي في عكا، سليم نجمي، قد ذكر في حديث لـ"عرب 48"، أنه "لم نكن نحن المبادرون لإقامة النصب، بحيث أن المبادرة كانت من طرف عائلة الأديب كنفاني وعلى نفقتها الخاصة، بعدما توجهوا لنا ونحن لم نعارض الأمر".

وحاول "عرب 48" الحصول على تعقيب من عائلة الأديب غسان كنفاني، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك، وبدورنا سنقوم بنشر أقوالها فور ورودها إلينا.