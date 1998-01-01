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الاونروا : توقيع اتفاقية هامة متعددة السنوات مع صندوق قطر للتنمية

الإثنين 17 ديسمبر 2018 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : توقيع اتفاقية هامة متعددة السنوات مع صندوق قطر للتنمية



القدس المحتلة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" في بيان لها صدر في القدس المحتلة اليوم بانه "على هامش منتدى الدوحة، قام سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير الإداري لصندوق قطر للتنمية والسيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بتوقيع اتفاقية هامة مدتها عامان لدعم خدمات الوكالة الأساسية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية".

واضافت الاونروا ان " هذه الاتفاقية تاتي في أعقاب تبرع غير مسبوق بمبلغ 50 مليون دولار قدمته دولة قطر في عام 2018 استجابة لأشد أزمة تمويلية تواجه الأونروا" موضحة "إن السخاء القطري، مترافقا مع التمويل المقدم من شركاء الأونروا الآخرين، قد مكن الوكالة من التغلب على عجز مالي مقداره 446 مليون دولار في هذا العام وعمل على حماية حق لاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا".

وحسب بيان الاونروا شدد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري على أهمية هذه الشراكة "إن هذه الاتفاقية مع الأونروا سوف تعمل على ضمان استمرار مساعدة أشقائنا وشقيقاتنا من لاجئي فلسطين وإنهم يستحقون أن يعيشوا حياة كريمة وأن يتمتعوا بكامل الحقوق الإنسانية المشتركة". وأضاف "إن هذه الاتفاقية تظهر أفضل الممارسات من قبل دولة قطر ومن قبل حكومة مكرسة من أجل التقدم والتنمية البشرية. وستقدم دولة قطر دعمها لأية مبادرة فيها صالح للأشقاء الفلسطينيين.""

من جهته رحب المفوض العام بهذه اللفتة القوية من التعبير عن الالتزام القطري تجاه لاجئي فلسطين "أحدثت قطر في عام 2018 فارقا كبيرا في العمل على تمكين الأونروا من فتح مدارسها في الوقت المحدد أمام 530,000 صبي وفتاة يدرسون في 711 مدرسة تابعة لنا وإن هذا الأمر سيتم تذكره باعتزاز " موضحا "إن الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها اليوم مع صندوق قطر للتنمية تعد خطوة هامة في الجهود الحاسمة المبذولة من أجل إحداث الاستقرار في وضع الأونروا المالي وذلك عن طريق ضمان زيادة القابلية على التنبؤ بالتمويل وإنني ممتن للغاية للثقة وللشراكة القطرية".

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