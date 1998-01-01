مواجهات طاحنة بدور الـ16 لأبطال أوروبا

وكالات / سما /

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا, التي جرت بمدينة "نيون" السويسرية الاثنين, عن مواجهات طاحنة.

وستجري مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام 12، 13، 19, 20 فبراير المقبل, أما لقاءات الإياب فتقام خلال مارس على مدار أيام 5، 6، 12, 13.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ16:

- شالكة - مانشستر سيتي.

- أتلتيكو مدريد - يوفنتوس.

- مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان.

- توتنهام - بوروسيا دورتموند.

- ليون - برشلونة.

- روما - بورتو.

- أياكس - ريال مدريد.

- ليفربول - بايرن ميونيخ.