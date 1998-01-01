  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مواجهات طاحنة بدور الـ16 لأبطال أوروبا

الإثنين 17 ديسمبر 2018 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات طاحنة بدور الـ16 لأبطال أوروبا



وكالات / سما /

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا, التي جرت بمدينة "نيون" السويسرية الاثنين, عن مواجهات طاحنة.

وستجري مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام 12، 13، 19, 20 فبراير المقبل, أما لقاءات الإياب فتقام خلال مارس على مدار أيام 5، 6، 12, 13.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ16:

- شالكة - مانشستر سيتي.

- أتلتيكو مدريد - يوفنتوس.

- مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان.

- توتنهام - بوروسيا دورتموند.

- ليون - برشلونة.

- روما - بورتو.

- أياكس - ريال مدريد.

- ليفربول - بايرن ميونيخ.

#دوري أبطال أوروبا #مواجهات #اندية

أخبار ذات صلة

الدور الفاصل لأبطال أوروبا: «أرسنال» في مواجهة «بشيكتاش»

رونالدو يعود للتشكيلة المثالية لأبطال أوروبا.. واستبعاد ميسي

مواجهات ساخنة في الدور ربع النهائي لابطال أوروبا

'الغزلان' في دور الـ16 من كأس فلسطين

أرسنال بدوري المجموعات للمرّة الـ16 على التوالي

ريال إلى دور الـ16 ويوفنتوس يحيي آمال التأهل

الأكثر قراءة اليوم

فتح ترد على دعوة هنية للقاء الرئيس محمود عباس.. ماذا قالت؟

صحفي إسرائيلي: حماس أكثر قوة من عباس في الضفة

شاهد.. ظهور نادر لنجل ولي العهد محمد بن سلمان

عريقات يحدد شروط تقديم أي دعم اقتصادي لـ غزة ويدعو للمصالحة

عراك بين جنود إسرائيليين و الجيش اللبناني عند الحدود الشمالية

صحيفة: مسؤولون بالرياض أقروا بتورط ابن سلمان بقتل خاشقجي

نتنياهو : لن نقبل وقف اطلاق نار مع حماس في غزة بينما تصعد في الضفة

الأخبار الرئيسية

ايهم صباح - ارشيف

الاحتلال يحكم على الفتى ايهم صباح من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة بالسجن 35 عاما

اونروا -ارشيفية

الأمم المتحدة والفلسطينيون يطلقون مناشدة إنسانية عاجلة بعد خفض تمويل الاونروا

والدة الشهيد نعالوة

مؤثر.. هكذا تلقت والدة الشهيد نعالوة خبر استشهاده في سجون الاحتلال

بشار والبشير

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل نظيره السوداني عمر البشير في دمشق

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد نعالوة واصابة 6 مواطنين خلال المواجهات