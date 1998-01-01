ما هو معطف الشتاء المناسب لإطلالتك؟

وكالات / سما /

تُعد المعاطف من القطع الأساسية خلال فصل الشتاء، إلا أن عملية اختيار الموديل الذي يناسب إطلالتك تعد من الأمور شديدة التعقيد بالنسبة للكثيرين.

ونصح العديد من خبراء الموضة الرجال من ذوي القامة القصيرة بالابتعاد عن المعاطف ذات التفاصيل والإكسسوارات الكثيرة، واختيار المعاطف البسيطة المتوسطة الطول؛ إليك نصائح سريعة لاختيار النوع الذي يناسبك.

معطف الصوف

يتناسب مع الإطلالة الرسمية والذي يتماشى بشكل مثالي مع بنطال من القماش أو الصوف.

معطف الجلد

رفيقك الدائم في الشتاء؛ فهو القطعة التي لا تنتهي موضتها على الإطلاق؛ حيث يتميز بالعصرية والفخامة والعملية.

ويتماشى معطف الجلد، مع بنطال الجينز الأزرق أو الأسود كما يمكنك ارتداء قميص من الألوان الفاتحة أو تيشيرت ملونة.

معطف البومبر

تميل هذه النوعية من المعاطف إلى كونها خريفية بعض الشيء، وإذا رغبت في ارتدائه خلال الشتاء البارد فعليك تنسيقة مع قميص أبيض.

ويتماشى البومبر بشكل مثالي مع بناطيل الجينز أو الكتان ذي الألوان الغامقة.

المعاطف متوسطة الطول

لفترة طويلة من الزمن اقتصر ارتداء هذه النوعية من المعاطف على موظفي الشركات إلا أن الوضع تغير تماماً؛ حيث صمم خبراء الأزياء العديد من الموديلات العصرية من المعاطف متوسط الطول لتتناسب مع السهرات.

ولإطلاله مثالية يُمكنك الاختيار بين ألوان الرمادي و الأزرق خلال ذهابك للعمل، أما سهرات المساء فيفضل اللون الأسود والبني.

ويتناسب المعطف متوسط الطول، مع القمصان ذات الألوان البيضاء والزرقاء ووشاح طويل من ألوان غامقة.

المعطف ذو الياقة العريضة

تُعد هذه النوعية من المعاطف من أكثر الموديلات تنوعاً في الألوان والأقمشة مما يجعلها الرفيق المثالي للشباب.

ولإطلاله مثالية يُمكنك تنسيق المعطف ذي الياقة العريضة، مع بنطال جينز أو قماش إلا أنك هنا يجب عليك تفادي الألوان الفاتحة في البناطيل.