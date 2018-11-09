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شفاعمرو: لائحة اتهام ضد أحمد تفال بقتل والده دهسا

الإثنين 17 ديسمبر 2018 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
شفاعمرو: لائحة اتهام ضد أحمد تفال بقتل والده دهسا



عرب 48

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا  لائحة اتهام ضد الشاب أحمد تفال (26 عاما) من مدينة شفاعمرو. وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقه.

ونسبت النيابة للشاب تهمة قتل والده كمال تفال (51 عامًا) دهسا في تاريخ 11.11.2018، على خلفية خلاف داخل العائلة.

ويستدل من لائحة الاتهام أن الخلاف نشب منذ فترة طويلة وجرى تقديم شكاوى للشرطة من قبل الطرفين. 

ضحية حادث الدهس، كمال رافع تفال

وجاء في لائحة الاتهام كذلك أن المتهم هو ابن المرحوم كمال تفال من زوجته الأولى، وبين المتهم ووالده وطليقته وأولادهما الذين يسكنون في نفس البناية في شفاعمرو خلاف منذ سنوات، جرى خلاله تقديم بلاغات وشكاوى متبادلة من الطرفين للشرطة.

وتبين من لائحة الاتهام أنه في تاريخ 09.11.2018 حوالي الساعة السادسة مساء اشتبك المتهم ووالده وعدد من الأولاد على خلفية الخلاف بينهم، قرب المنزل، جرى خلاله تبادل تهديدات وشتائم وإلقاء حجارة والتسبب بأضرار للطرفين. كما تعرض المتهم للطعن وأصيب بجروح طفيفة، وجرى نقله لتلقي العلاج في مستشفى "رمبام" بحيفا، ومع عودة المتهم من المستشفى لمنزله قرر التسبب بموت والده. وعند الساعة الساعة السادسة والربع رأى المتهم والده وزوجته يخرجان من المنزل ويمشيان على جانب الطريق، فتوجه المتهم بسيارته مسرعا باتجاه والده وهو يمشي ودهسه، فعلق والده على مقدمة السيارة واستمر المتهم رغم ذلك بالسفر بسيارته لمسافة نحو 20 مترا، لغاية سقوط والده على الأرض، وعندها هرب المتهم من المكان، وصل إلى منزل شقيقه في شفاعمرو، ترك سيارته هناك وعاد إلى منزله.

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