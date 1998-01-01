نجل عادل إمام ينجو من الموت بحادثٍ خطير خلال تصوير مشهد "أكشن"

وكالات / سما /

تعرض الفنان الشاب، محمد إمام، لحادث خطير، أثناء مشاركته في تصوير مشاهد الأكشن الخاصة بفيلمه الجديد “لص بغداد”.

وطمأن نجل الفنان المصري عادل إمام، جمهوره، أنه بخير وحالته مستقرة.

وكان إمام نشر منذ أيام، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” صورا تجمعه بالفنانة التركية مريم أوزرلي والتي من المقرر أن تشارك في فيلمه الجديد “لص بغداد”.

وكشف إمام من خلال التعليق أن أوزرلي جاءت لزيارة موقع التصوير والتعرف على طاقم العمل.

وظهر الثنائي إمام وأوزرلي في الصورة بوضعية طريفة تكشف أنهما قد يشكلان ثنائيًا ناجحًا في الفيلم والذي يُعتبر أولى مشاركات النجمة التركية في مصر، والتي اشتهرت بشخصية “السلطانة هيام” في أحداث مسلسل “حريم السلطان” بالدراما العربية.