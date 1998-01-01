  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الموت يفجع ياسمين صبري

الإثنين 17 ديسمبر 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يفجع ياسمين صبري



وكالات / سما /

فجع الموت النجمة ياسمين صبري أخذاً منها أعز ناسها وفق ما بينت في كلام نشرته في حساباتها على شبكات التواصل الإجتماعي، حيث أثارت القلق إذ لم تبين هوية الشخص الذي خسرته.

وغرّدت الفنانة المصرية في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "اليوم فقدت أغلى الناس... إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وكانت ياسمين أغلقت كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من الزمن مؤخراً، من دون أن تعلن عن ذلك أو حتى الأسباب التي أدت لاتخاذها هذه الخطوة، وبعدها سافرت إلى كوريا الجنوبية للترويج لمصنع عدسات ملونة.

يُذكر أن أحدث أعمال صبري كان فيلم "ليلة هنا وسرور" مع النجم المصري محمد إمام.

#ياسمين صبري #الموت

أخبار ذات صلة

هل تزوجت ياسمين صبري من رجل أعمال خليجي؟

ياسمين صبري

انفصال ياسمين صبري عن زوجها بشكل نهائي

بعد الطلاق.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها أخيراً !

ياسمين صبري تصدم جمهورها بهذا القرار

الموت

الموت يفجع عائلة أبو بدر

ياسمين

كيف ردّت ياسمين صبري على اخبار ارتباطها بثري عربي ؟

الأكثر قراءة اليوم

هنية : لدينا كنز أمني لا يقدّر بثمن سيكون له تداعيات هامة في فلسطين والخارج

فتح ترد على دعوة هنية للقاء الرئيس محمود عباس.. ماذا قالت؟

جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية مقتل الجنديين

القناة 20: نصف مليون شاركوا حماس بذكرى انطلاقتها الـ31

عريقات يحدد شروط تقديم أي دعم اقتصادي لـ غزة ويدعو للمصالحة

مشادة كلامية بين نتنياهو ووزرائه خلال جلسة الحكومة وبينيت ينسحب غاضبًا

الكويت توضح موقفها من اعدام 50 عراقيا في 1991

الأخبار الرئيسية

والدة الشهيد نعالوة

مؤثر.. هكذا تلقت والدة الشهيد نعالوة خبر استشهاده في سجون الاحتلال

بشار والبشير

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل نظيره السوداني عمر البشير في دمشق

نتنياهو - ارشيف

استطلاع القناة الثانية: غالبية الجمهور الإسرائيلي غير راضٍ عن أداء نتنياهو

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد نعالوة واصابة 6 مواطنين خلال المواجهات

صحفي إسرائيلي: حماس أكثر قوة من عباس في الضفة