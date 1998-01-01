الموت يفجع ياسمين صبري

وكالات / سما /

فجع الموت النجمة ياسمين صبري أخذاً منها أعز ناسها وفق ما بينت في كلام نشرته في حساباتها على شبكات التواصل الإجتماعي، حيث أثارت القلق إذ لم تبين هوية الشخص الذي خسرته.

وغرّدت الفنانة المصرية في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "اليوم فقدت أغلى الناس... إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وكانت ياسمين أغلقت كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من الزمن مؤخراً، من دون أن تعلن عن ذلك أو حتى الأسباب التي أدت لاتخاذها هذه الخطوة، وبعدها سافرت إلى كوريا الجنوبية للترويج لمصنع عدسات ملونة.

يُذكر أن أحدث أعمال صبري كان فيلم "ليلة هنا وسرور" مع النجم المصري محمد إمام.