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تنبؤات صادمة لعام 2019.. إصابة ترامب بالصمم ونهاية آسيا!

الإثنين 17 ديسمبر 2018 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تنبؤات صادمة لعام 2019.. إصابة ترامب بالصمم ونهاية آسيا!



وكالات / سما /

توفيت العرافة البلغارية الشهيرة، فانغا،عام 1996، لكن غالبية البشر لا تزال تؤمن بتوقعاتها التي تحقق العديد منها، كظهور داعش وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهجمات 11 سبتمبر.

وذكرت صحيفة ذي صن، أن أهم توقعات العرافة فانغا للبشرية عام 2019، هو إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمرض غامض، أعراضه الطنين والغثيان، حيث يصاب بالصمم في النهاية.

وقد عانى الدبلوماسيون الأمريكيون في كوبا والصين من أعراض مشابهة، وبرأي فانغا، فإن هذه الأعراض يمكن أن تكون بسبب الآثار الجانبية للتنصت المستمر. كما تنبأت العرافة بوقوع حادث خطير لأحد أقرباء الرئيس الأمريكي.

وتنتظر القارة الآسيوية كارثة طبيعية، بالإمكان مقارنتها بقوة زلزال المحيط الهندي عام 2004، تؤدي إلى محو جزء كبير منها، وستواجه روسيا سقوط نيزك خطير على أراضيها.

وكانت العرافة البلغارية قد تنبأت سابقا بالقضاء على الجوع نهائيا على سطح الأرض عام 2028. وبحلول العام 2256، ستطور أول مستعمرة بشرية على المريخ، تصبح بعدها قوة نووية ستطلب الاستقلال عن الأرض لاحقا.

#تنبؤات #ترامب #آسيا

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