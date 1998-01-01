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فيديو.. كلب ينتظر صاحبه لأسابيع عند باب المشفى

الإثنين 17 ديسمبر 2018 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. كلب ينتظر صاحبه لأسابيع عند باب المشفى



وكالات / سما /

ينتظر كلب صاحبه منذ أسبوعين خارج مشفى يرقد فيه مالكه، غير آبه بالبرد الشديد والثلج والتعب، ما جعل منه مثالا صارخا لمدى وفاء وحب الكلاب لأصحابها.

وما زال الكلب الوفي منتظرا خروج مالكه، دميتري، من باب المشفى الواقع في مدينة فورونيج الروسية، في حين أوشك الرجل على التعافي والمغادرة قريبا.

كما أكد حارس المشفى أن الكلب لم يغادر الباب ليلا أو نهارا، لأكثر من 14 يوما، في حين حاولت زوجة الرجل المريض اصطحاب الكلب مرارا إلى البيت، إلا أنه كان يهرب عائدا إلى المشفى.

ويخرج دميتري كل يوم ليقضي بعض الوقت برفقة كلبه المنتظر أمام الباب، وكذلك ليطعمه الحلوى واللحم الطازج.

#كلب #المشفى

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