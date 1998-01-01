كيف تقضون على السعال في دقائق؟

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يمكنك القضاء على الكحة بكوب من هذا المشروب العجيب، خلال وقت قصير جدا وبمكونات طبيعية متوفرة من مطبخك، إليكِ مكونات المشروب وطريقة تقديمها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى وبإمكان المشروب تخفيف ألم الحلق وعلاج السعال في وقت قياسي.

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب:

كوب من الماء المغلي

حبتان من الموز ناضجتان

طريقة التحضير:

اهرسي الموز وضعيه في وعاء وأضيفي إليه الماء المغلي واتركي المزيج ينقع لمدة 30 دقيقة وحين يبرد المزيج أضيفي العسل، بإمكانك تصفية المزيج وتناول كوب منه إلى كوبين وستدهشين من إختفاء السعل تدريجيا.