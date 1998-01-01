لهذا السبب تجنب الحجامة في المنزل

وكالات / سما /

إذا كنت ترغب بإجراء عملية حجامة، فلا بد من أن تلجأ إلى شخص مختص، وأن لا تحاول توفير المال كما فعلت هذه المرأة.

حاولت امرأة في الستينيات من عمرها إجراء الحجامة في المنزل للتخفيف من آلامها، إلا أنها غطت في نوم عميق أثناء إجراء الحجامة، واستيقظت بعد نصف ساعة لتكتشف بأن الكأس لا زال على جسمها.

وأصيبت المرأة ببثور مليئة بالقيح تشكلت ضمن دائرة تحت الكأس، ما دفعها للجوء إلى المستشفى حيث قام الأطباء باستنزاف البثور وتعقيمها قبل وضع ضمادات عليها.

وتقول الدكتورة ماريا وي، التي عالجت المرأة، بأن الحاجة للإشراف أثناء إجراء الحجامة، أمر ضروري، لنجاح عملية الحجامة، وتجنب أية مضاعفات سيئة.

يذكر بأن العلاج بالحجامة هو شكل من أشكال العلاج القديم الذي يستخدم فيه أكواب خاصة يتم وضعها على البشرة لامتصاص الدماء الفاسدة، وفق ما ورد في موقع "ميترو" الإلكتروني.