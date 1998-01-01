  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الرياض : بيان سعودي حاد ضد مجلس الشيوخ الأمريكي

الإثنين 17 ديسمبر 2018 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرياض : بيان سعودي حاد ضد مجلس الشيوخ الأمريكي



الرياض /وكالات/

استنكرت المملكة العربية السعودية الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن موقف ومجلس الشيوخ الذي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتابع أن المملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين.
وقال "المملكة إذ تؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها وتؤكد أيضاً أن مثل هذا الموقف لن يؤثر على دورها القيادي في محيطها الإقليمي وفي العالمين العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي، وأنها كانت ولا زالت تلعب دوراً ريادياً في العالمين العربي والإسلامي، ولها مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين مما جعلها ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وحجر الزاوية في الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما تتمتع المملكة بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة على نحو يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وتابع "لقد سبق التأكيد على أن ما حدث للمواطن / جمال خاشقجي هو جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة".
وأكد أن "المملكة إذ تحرص على الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل على تطويرها في كافة المجالات، وتثمن موقف الحكومة الأمريكية ومؤسساتها المتعقل حيال التطورات الأخيرة، فهي تدرك أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية الأمريكية، وتأمل المملكة ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، منعاً لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما".

المصدر: واس

أخبار ذات صلة

جمال خاشقجي - ارشيف

مشروع قرار بـ”الشيوخ الأمريكي” يحمل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

محمد بن سلمان - ارشيف

الشيوخ الأمريكي يتبنى بالإجماع قرارا يحمل بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي

الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية

الرياض: إقالة أمير سعودي بعد ضجة تسجيل صوتي!

تميم اردوغان - ارشيف

الرياض : ضابط سعودي متقاعد يدعو لـ«تأديب» قطر وتركيا

باحث سياسي

باحث سعودي يدعو بن سلمان لفتح سفارة إسرائيلية في الرياض

تركي الفيصل خلال المؤتمر

تركي الفيصل: الغضب الأمريكي يهدد العلاقات مع الرياض

الأكثر قراءة اليوم

هنية : لدينا كنز أمني لا يقدّر بثمن سيكون له تداعيات هامة في فلسطين والخارج

فتح ترد على دعوة هنية للقاء الرئيس محمود عباس.. ماذا قالت؟

جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية مقتل الجنديين

القناة 20: نصف مليون شاركوا حماس بذكرى انطلاقتها الـ31

عريقات يحدد شروط تقديم أي دعم اقتصادي لـ غزة ويدعو للمصالحة

مشادة كلامية بين نتنياهو ووزرائه خلال جلسة الحكومة وبينيت ينسحب غاضبًا

الكويت توضح موقفها من اعدام 50 عراقيا في 1991

الأخبار الرئيسية

والدة الشهيد نعالوة

مؤثر.. هكذا تلقت والدة الشهيد نعالوة خبر استشهاده في سجون الاحتلال

بشار والبشير

الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل نظيره السوداني عمر البشير في دمشق

نتنياهو - ارشيف

استطلاع القناة الثانية: غالبية الجمهور الإسرائيلي غير راضٍ عن أداء نتنياهو

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد نعالوة واصابة 6 مواطنين خلال المواجهات

صحفي إسرائيلي: حماس أكثر قوة من عباس في الضفة