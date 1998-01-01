ترودو : نبحث عن مَخرج لصفقة سلاح مع السعودية تقدر بالمليارات

اوتاوا / وكالات /

كشف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لأول مرة، أن حكومته تبحث عن مخرج لصفقة أسلحة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع السعودية، وذلك على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين.

وقال ترودو، في مقابلة مع قناة "سي.تي.في"، بثت أمس الأحد، إننا "نناقش أذون التصدير في محاولة لمعرفة ما إذا كانت هناك وسيلة لمنع تصدير هذه المدرعات للسعودية".

وتؤكد هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء، تمسك ترودو بموقفه، الذي قال من قبل إنه ستكون هناك غرامات ضخمة في حالة إلغاء العقد مع السعودية، الذي تبلغ قيمته 13 مليار دولار لتوريد شركة "جنرال دايناميكس" الكندية عربات مدرعة للسعودية.

وصرح ترودو الشهر الماضي بأن كندا ستجمد رخص التصدير ذات الصلة إذا خلصت إلى أن الأسلحة سيساء استخدامها.

ويصر المعارضون السياسيون على ضرورة إلغاء صفقة "جنرال دايناميكس"، التي تفاوضت عليها حكومة المحافظين السابقة، مشيرين إلى قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومشاركة السعودية في حرب اليمن.

ويسود التوتر العلاقات بين أوتاوا والرياض منذ نشوب خلاف دبلوماسي بشأن حقوق الإنسان في وقت سابق من العام الجاري.

وتقول أوتاوا إنها تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات التي سيتم اتخاذها بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.