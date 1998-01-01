لدغة العقرب الأزرق علاج للألم

وكالات / سما /

اعتاد مزارع كوبي -اسمه بيبي كاساناس ويبلغ من العمر 78 عاما- اصطياد عقرب مرة كل شهر خلال السنوات العشر الماضية كي يلدغ نفسه بسمه قائلا إن هذا السم يقيه من آلام الروماتيزم.

ولم يعد يُنظر إلى علاجه الطبيعي على أنه شيء مستغرب.

فقد وجد باحثون في كوبا أن سم العقرب الأزرق المنتشر في البلاد يحتوي على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم، وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان.

ورغم أن بعض أطباء الأورام بالخارج يقولون إن من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث كي يتسنى تعزيز مثل هذا الادعاء، تستخدم شركة لابيوفام الكوبية للمنتجات الدوائية سم العقرب منذ عام 2011 لصنع "فيداتوكس" وهو أحد أدوية الطب التماثلي، وقد لقي هذا الدواء رواجا.

وقال كارلوس ألبرتو ديلجادو مدير الأنشطة التجارية بشركة لابيوفام لرويترز إن المبيعات ترتفع 10% سنويا. ويباع فيداتوكس بالفعل في نحو 15 دولة، وتجري حاليا محادثات مع الصين لبيع هذا الدواء هناك.

وقال المواطن -أثناء عرض دوائه الشافي للألم إنه عثر على العقرب تحت كومة من الأنقاض بأرض يزرعها في إقليم بينار ديل ريو غرب البلاد- "أضع العقرب في المكان الذي أشعر بألم فيه".

وبعد أن يضغط عليه لمدة كافية يلدغه. وقال "يؤلمني لفترة وجيزة ولكن بعد ذلك يهدأ الألم ويختفي ولا أشعر بأي آلام بعد ذلك".