جاري لينيكر يتهكم على الكرة الذهبية بعد هاتريك ميسي

وكالات / سما /

تهكم السيد جاري لينيكر أسطورة إنجلترا على الكرة الذهبية عقب مساهمة ليونيل ميسي نجم برشلونة في تسجيل 5 أهداف ضد ليفانتي في لقاء الليلة.

وكان فريق نادي برشلونة قد حقق فوزًا ساحقًا على حساب مضيفه، ليفانتي بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا لحساب الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وكان أبو تياجو قد حصل على المركز الخامس في قائمة أفضل اللاعبين في العالم في 2018 وفقًا لمجلة فرانس فوتبول الشهيرة في الكرة الذهبية.

لينيكر كتب عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر “لم أشاهد أي كرة قدم اليوم، حيث أنني كنت مشغولًا مع الشخصية الرياضية لعام 2018 من بي بي سي ولكني أرى هزيمة ليفربول لمانشستر يونايتد وخامس أفضل لاعب في العالم سجل 3 وقدم 2 أسيست في انتصار 5-0 لبرشلونة. هذا ميسي إن كنتم حائرين !”.

وكان البرغوث الأرجنتيني قد صنع الهدف الأول بطريقة رائعة للمهاجم الأوروجوياني الدولي لويس سواريز في الدقيقة 35، ثم تكفل بنفسه بإحراز الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 43 بعد انطلاقة رائعة.

وفي الشوط الثاني، عاد أبو تياجو ليضيف الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه إثر تمريرة عرضية اعتيادية من جانب النجم الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 47، ثم وقع صاحب الـ 31 عامًا على الهاتريك في الدقيقة 60 بعد عمل جماعي مميز وتوزيعة من لويس سواريز من الجانب الأيسر إلى آرتورو فيدال، الذي لعب الكرة بدوره عرضية مرة أخرى في العمق إلى صاحب القميص رقم 10 ليسجل هدفه الثالث في هذه المباراة.

ولم يكتفِ رجال المدرب فالفيردي بتلك الرباعية، بل أضاف المدافع المحب للتهديف، جيرارد بيكيه الهدف الخامس من اللعب المفتوح في الدقيقة 88 بعد تمريرة ميسي.