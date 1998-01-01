كاسياس يسخر من مورينيو ويطالبه بالاعتزال بشكل غير مباشر!

وكالات / سما /

سخر إيكر كاسياس الحارس الأسطوري السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، وحارس بورتو البرتغالي الحالي من جوزيه مورينيو مدربه السابق في المرينجي، والحالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، وطالبه بشكل غير مباشر باعتزال التدريب بشكل نهائي.

وتتميز العلاقة في الوقت الحالي بين إيكر كاسياس والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالتوتر الشديد، حيث بدأ الأمر بعد رحيل كاسياس عن ريال مدريد بسبب جوزيه مورينيو.

وكانت الأمور بينهما قد ساءت بشكل كبير، بعد تصريح كاسياس الذي تحدث فيه قائلاً “إذا عاد الزمن بي، كنت سأواجه مورينيو بشكل أقوى، لكنني فضلت الحفاظ على قيم النادي”.

وبعدها رد جوزيه مورينيو عليه قائلاً “هذه التصريحات لا تخرج إلا من لاعب في نهاية مسيرته الكروية، كان يقوم بمهاجمتي ولكن في السر”.

ومساء أمس الأحد، تلقى فريق مانشستر يونايتد خسارة قاسية على يد مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة لم يقدم فيها الشياطين الحمر أي شيء يشفع له، وكاسياس لم يفوت فرصة السخرية منه بالطبع.

ونشر إيكر كاسياس تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها “وفقًا لصحيفة برتغالية، فإن شخصًا ما قال أن حارس مرمى بعمري – 37 عامًا – هو في نهاية مسيرته الكروية، بالتأكيد اتفق معه، ولكن سؤالي لهذه الصحيفة هو، في حالة المدربين، متى وما هو التوقيت الذي ترون فيه أنه لن يستطيع التدريب؟”.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يعاني مع مدربه جوزيه مورينيو، بتواجده بالمركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بفارق 19 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول.