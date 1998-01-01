فيديو.. ميسي يتعملق ويقود برشلونة لاكتساح ليفانتي بخماسية

وكالات / سما /

حقق فريق نادي برشلونة فوزًا ساحقًا على حساب مضيفه، ليفانتي بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء على ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا لحساب الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وكان ليونيل ميسي قد صنع الهدف الأول بطريقة رائعة للمهاجم الأوروجوياني الدولي لويس سواريز في الدقيقة 35، ثم تكفل بنفسه بإحراز الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 43 بعد انطلاقة رائعة.

وفي الشوط الثاني، عاد أبو تياجو ليضيف الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه إثر تمريرة عرضية اعتيادية من جانب النجم الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 47، ثم وقع صاحب الـ 31 عامًا على الهاتريك في الدقيقة 60 بعد عمل جماعي مميز وتوزيعة من لويس سواريز من الجانب الأيسر إلى آرتورو فيدال، الذي لعب الكرة بدوره عرضية مرة أخرى في العمق إلى صاحب القميص رقم 10 ليسجل هدفه الثالث في هذه المباراة.

ولم يكتفِ رجال المدرب فالفيردي بتلك الرباعية، بل أضاف المدافع المحب للتهديف، جيرارد بيكيه الهدف الخامس من اللعب المفتوح في الدقيقة 88 بعد تمريرة ميسي.

وبذلك، يُعيد برشلونة فارق النقاط الثلاث مع أقرب ملاحقيه، إشبيلية وأتلتيكو مدريد، كما ينفرد ليو بصدارة قائمة هدافي مسابقة لا ليجا برصيد 14 هدفًا.