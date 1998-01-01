شاهد.. ظهور نادر لنجل ولي العهد محمد بن سلمان

وكالات

أظهرت صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير الصغير سلمان بن محمد بن سلمان، نجل ولي العهد السعودي، وهو أمر نادر الظهور في الإعلام.

وقال حساب "تاريخ آل سعود" في موقع "تويتر"، أمس الأحد إن الصورة المتداولة هي للأمير الصغير سلمان بالفعل، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن مكان وتاريخ التقاطها.

وعلق على الصورة: "صحيح الله يحفظك، الصورة للأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الابن الأكبر لولي العهد الأمين، حفظهما الله تعالى".

ويظهر في الصورة الأمير الصغير برفقة والده وقد ارتدى الزي السعودي التقليدي. كما ظهر الطفل أول مرة منتصف العام الجاري في مقطع فيديو وثق مرافقته لوالده في زيارة لمنزل ولي العهد الأسبق، الأمير مقرن بن عبد العزيز.