اسبانيا تقدم دعما اضافيا للاونروا قيمتها 10 ملايين يورو

مدريد/ وكالات/

أعلنت الحكومة الإسبانية عن إقرار مساهمة اضافية لوكالة الأمم المتحدة لأغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" بقيمة عشرة ملايين يورو.



وقالت السفارة الإسبانية في بيان نقلته وكالة الانباء الاردنية مساء اليوم الاحد، إن هذه المساهمة ستوجه الى تمويل النشاطات الاعتيادية للوكالة والتي تهدف بالدرجة الأولى الى تقديم الدعم الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين وبخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.



واضافت ان هذه المساهمة تأتي ردا على قرار الولايات المتحدة قطع المساعدات عن الوكالة والتي ادت الى تدهور الأوضاع المالية للوكالة.



وتضاف هذه المساهمة الى تلك التي تقدمها اسبانيا بشكل اعتيادي الى وكالة الأونروا والتي شملت هذا العام تقديم مبلغ نصف مليون يورو لنشاطات الوكالة في الأردن.

