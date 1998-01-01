  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الكويت توضح موقفها من اعدام 50 عراقيا في 1991

الأحد 16 ديسمبر 2018 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت توضح موقفها من اعدام 50 عراقيا في 1991



الكويت / وكالات /

 ردت دولة الكويت على مطالب العراق بشأن توضيح حقيقة ما أثير من مزاعمن حول تنفيذ السلطات الكويتية الإعدام بحق 50 مدنيا عراقيا كانوا يقيمون في الدولة أثناء الغزو العراقي عام 1991.

ووفقا لما ذكرته صحف الكويت الصادرة اليوم. والتي تناولت تصريحات نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، معلقا على ما أثاره شرطي كويتي على إحدى القنوات التليفزيونية عن إعدام 50 مقيما عراقيا إبان الغزو عام 1991.

وحسب ما عرضته صحيفة "الراي" الكويتية من تصريحات الجار الله، قال: "تابعنا ونتابع ما نشر وما بث خلال هذا الشريط وردود الفعل في العراق، واستطعنا أن نحصل من وزارة الداخلية على تقرير حول هذا الموضوع".

وأضاف "ما ورد في المقابلة لا يشير إلى أن القتلى من الجنسية العراقية".

وأشار إلى أن الشرطي الذي أثار القضية لم يحدد انتماءات الاشخاص الخمسين الذي يدعي أنهم وقعوا تحت مقصلة الاعدام، زاعما أنهم من الأبرياء.

وأضاف الجار الله أن "الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي للجنة الأمم المتحدة المعنية بموضوع الأسرى لم يتم خلاله التطرق إلى هذا الموضوع على الإطلاق".

وأكد "يجب ألا يأخذ الموضوع أكبر من حجمه" معلنا استعداد بلاده تقديم مزيد من التوضيح للأشقاء العراقيين، مشيرا إلى وجود تواصل حقيقي بين سفارة الكويت في بغداد والمسؤولين العراقيين.

أخبار ذات صلة

الحريري: نرفض أي تطاول على أمير الكويت

محمد بن سلمان - ارشيف

قرار جديد يناقشه محمد بن سلمان في الكويت

97750

لهذا السبب وافقت الكويت على تعويض مواطنه إسرائيلية

محمد بن سلمان - ارشيف

لهذه الاسباب اختصر ولي العهد السعودي زيارته إلى الكويت!!

الكويت ترحل صحفياً إسرائيلياً بعد ساعات من دخوله البلاد

حليمة بولند - ارشيف

فيديو ..حليمة بولند توضح حقيقة الفيديو "المخل بالآداب العامة" في السعودية

الأكثر قراءة اليوم

قمة فلسطينية أردنية بعمان اليوم واجتماع للقيادة عقب عودة أبومازن

حفل موسيقي كبير مختلط في الرياض بمشاركة فنانين عالميين ـ (فيديوهات)

باراك : نتنياهو يتعاون مع حماس للقضاء على السلطة الفلسطينية

مقتل رجل وزوجته في جريمة إطلاق نار في اللد

شاهد الفيديو : أطفال من غزة وإسرائيل يغنون "حب واحد"

بالذهب .. "صور" قبر الفنان حسن كامي تثير الجدل

"الكابنيت" الاسرائيلي يجتمع اليوم لبحث عدة ملفات هامة

الأخبار الرئيسية

فتح ترد على دعوة هنية للقاء الرئيس محمود عباس.. ماذا قالت؟

494826M

هنية : لدينا كنز أمني لا يقدّر بثمن سيكون له تداعيات هامة في فلسطين والخارج

جماهير حماس في غزة

بالصور : مئات الآلاف يشاركون بمهرجان انطلاقة حماس في غزة

860x484

جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية مقتل الجنديين

في كلمة الفصائل بغزة..أبو ظريفة يدعو الرئيس لعقد الإطار القيادي لمواجهة التحديات