الكويت توضح موقفها من اعدام 50 عراقيا في 1991

الكويت / وكالات /

ردت دولة الكويت على مطالب العراق بشأن توضيح حقيقة ما أثير من مزاعمن حول تنفيذ السلطات الكويتية الإعدام بحق 50 مدنيا عراقيا كانوا يقيمون في الدولة أثناء الغزو العراقي عام 1991.

ووفقا لما ذكرته صحف الكويت الصادرة اليوم. والتي تناولت تصريحات نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، معلقا على ما أثاره شرطي كويتي على إحدى القنوات التليفزيونية عن إعدام 50 مقيما عراقيا إبان الغزو عام 1991.

وحسب ما عرضته صحيفة "الراي" الكويتية من تصريحات الجار الله، قال: "تابعنا ونتابع ما نشر وما بث خلال هذا الشريط وردود الفعل في العراق، واستطعنا أن نحصل من وزارة الداخلية على تقرير حول هذا الموضوع".

وأضاف "ما ورد في المقابلة لا يشير إلى أن القتلى من الجنسية العراقية".

وأشار إلى أن الشرطي الذي أثار القضية لم يحدد انتماءات الاشخاص الخمسين الذي يدعي أنهم وقعوا تحت مقصلة الاعدام، زاعما أنهم من الأبرياء.

وأضاف الجار الله أن "الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي للجنة الأمم المتحدة المعنية بموضوع الأسرى لم يتم خلاله التطرق إلى هذا الموضوع على الإطلاق".

وأكد "يجب ألا يأخذ الموضوع أكبر من حجمه" معلنا استعداد بلاده تقديم مزيد من التوضيح للأشقاء العراقيين، مشيرا إلى وجود تواصل حقيقي بين سفارة الكويت في بغداد والمسؤولين العراقيين.