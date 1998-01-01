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بالذهب .. "صور" قبر الفنان حسن كامي تثير الجدل

الأحد 16 ديسمبر 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالذهب .. "صور" قبر الفنان حسن كامي تثير الجدل



وكالات / سما /

كشفت صور مراسم دفن الفنان الراحل حسن كامي على قبره الذي خطف الأنظار بفخامته غير المعتادة، حيث لوحظ أنه مزين بماء الذهب كما كان به صالون لاستقبال الزوار.

وبحسب مجلة "ليالينا"، كان حسن كامي أوصى بعدم إقامة عزاء له، لهذا تواجد المشيعون في جنازته في مقابر الأسرة في منطقة الوزير في القاهرة، وحضرت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي بدا عليها التأثر الشديد خاصة وأنها تجمعها بالراحل علاقة صداقة طيبة خلال عملهما سوياً في الأوبرا.
 

حسن كامي رحل عن عالمنا الأمس 14 ديسمبر في صمت، ليشكل خبر وفاة الفنان حسن كامي في صدمة البعض، حيث أنه رحل في صمت دون أن يتم الإعلان مسبقاً عن معاناته مع أي مرض، الأمر الذي جعل خبر رحيله مفاجئاً، خاصة وأنه نشر صورة له قبل وفاته بأسبوعين تقريباً بعد تزيين منزله استعداداً لاستقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة.

ولد الفنان المصري الراحل في 2 نوفمبر 1936، وأنهى دراسته في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، ثم اتجه لدراسة الغناء الأوبرالى بكونسيرفاتوار القاهرة ثم سافر إلى إيطاليا من أجل الدراسات العليا.

وبدأ الراحل حسن كامي حياته العملية في دار أوبرا القاهرة في عام 1963، وعمل إلى جانب ذلك موظف حجز ومبيعات ثم مدير محطة طيران.

وكان يتميز حسن كامي بصوته الأوبرالي، فقد خلال حياته 270 عرضاً عالمياً على مدار 24 عاماً، كما تمكن في تقديم موهبته للعالم من خلال عروض في إيطاليا وبولندا وفرنسا وأمريكا والدنمارك وغيرها من البلاد.
 

#حسن كامي
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