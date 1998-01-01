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طفل يقتل أخاه داخل غسالة المنزل!

الأحد 16 ديسمبر 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طفل يقتل أخاه داخل غسالة المنزل!



وكالات / سما /

لقي طفل روسي، في الثالثة من عمره، حتفه بعد أن علق في غسالة الملابس التي أغلق شقيقه الأكبر بابها عليه.

وكان والدا الطفل قد استيقظا صباحا من نومهما ليجدا فلذة كبدهما قد اختفى من سريره، وبعد بحث وجدا جثته داخل الغسالة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن الحادثة وقعت في مدينة جوبكينسكي بمقاطعة أوكروغ يامالو-نينيتس ذاتية الحكم في روسيا.

وكان الأخ الأكبر قد أيقظ شقيقه الصغير من نومه صباحا ليلعبا سوية، ويبدو أنهما قررا أن يجربا كيفية الاختباء داخل الغسالة، فكانت النتيجة أن مات أحدهما "اختناقا" وفقا لتحقيقات الشرطة المبدئية، في انتظار المزيد من المؤشرات والحقائق.

وهذه هي ثاني حادثة من نوعها تقع في روسيا في غضون عشرة أيام، ففي الأسبوع الماضي توفي طفل في التاسعة من عمره في منطقة كامتشاتكا بعد أن علق داخل الغسالة عندما كان في المنزل بمفرده بعد عودته من المدرسة.

#طفل #غسالة

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