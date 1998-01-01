أنتحار مذيعة أميركية بسبب عملية تجميل خاطئة

وكالات / سما /

أعلنت شرطة مدينة ديترويت الجمعة انتحار مذيعة الأرصاد الجوية بقناة فوكس2 في ديترويت بعد أن انقلبت حياتها رأسا على عقب بسبب عملية تجميل خاطئة لعينيها.

وتحولت حياة المذيعة التي كانت مليئة بالأضواء والشهرة إلى اكتئاب حاد، بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة، حاولت أن تكافح آثارها لكنها في النهاية فشلت وأقدمت على الانتحار.

وخضعت جيسيكا ستار 35 عاما لجراحة العين بتقنية الليزك، مما جعلها تتغيب عن العمل لأسابيع، قبل انتحارها المأساوي، هذا الأسبوع، تاركة وراءها أسرتها الصغيرة المكونة من زوجها وطفليها نواه ورايلي.

وكانت جيسيكا تقول إنها "تكافح" آثار الجراحة التي خضعت لها في أكتوبر الماضي، وجعلتها تعاني جفافا بالعين، مما جعلها تتغيب عن العمل طيلة شهر.