فستان زفاف بنصف مليون دولار!

وكالات / سما /

خطفت عروس شيشانية الأنظار وتحولت لمحور حديث رواد السوشيال ميديا بعد انتشار صور حفل زفافها التي ارتدت فيها بضعة فساتين فخمة من تصميم زهير مراد وإيلي صعب يصل سعرها مجتمعة إلى 455 ألف دولار، كما ارتدت تاج ماسي فاخر.

والعروس هي آينا دزابيلوفا، البالغة 22 عامًا من العمر، والتي تكلفت إطلالاتها بحفل زفافها ما يقترب من 585 ألف دولار، حيث بلغت تكلفة الفستانين التي ارتدتها في الحفل 455 ألف دولار، بجانب 130 ألف دولار قيمة المجوهرات.

وحضر حفل زفاف الشيشانية الحسناء الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو نحو 600 شخص، وقدموا لها 32 حقيبة مليئة بالهدايا الفاخرة من ملابس ومجوهرات ومستحضرات تجميل، وهي ابنة أخ رجل أعمال شهير يسمى عمر دزابيلوف، أما زوجها حيدر شيربوف، البالغ 26 عامًا، يعمل مديرًا لشركة نفط في موسكو.