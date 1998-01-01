مكان ظهور حبّ الشباب يُحددّ مرضكِ!

وكالات / سما /

تعاني فئة من النساء من ظهور حبّ الشباب في مناطق مختلفة من الوجه ما قد يدل على أمراض صحية تعاني منها من دون أن تعلم. تعرفي الى طرق التخلص منها بعلاج صحيح كي تبقي دائماً متألقة بإطلالة مثالية ومكتملة تليق بك.

الجبين

إن كنت تعانين من ظهور حبّ الشباب في الجبين، هذا يعني أن هناك مشكلة في الجهاز الهضمي وذلك بسبب تناول مأكولات دسمة وغنية بالدّهون المشبعة. أما في حال لاحظت تكاثرها وسط الجبين أي ما بين الحاجبين هذا يعني أن كبدك متعب ولا يعمل كما يجب. لذلك يتوجب عليك شرب كميات كبيرة من المياه والتوقف عن تناول الأجبان والألبان.

الأنف

إن ظهرت الحبوب بكثرة على الأنف هذا يعني أنك تعانين من مشكلة في القلب والشرايين. أكثري من تناول المأكولات الغنية بالأوميغا 3 وتوقفي نهائيا عن تناول المأكولات المشبعة بالدّهون بالإضافة الى اللحوم الحمراء.

تفاحات الخدود

عادة يعود سبب ظهورها وسط الخدود الى الدورة الشّهرية ومرحلة التقلّب الهرموني. توقفي عن تناول المأكولات الغنية بالغلوتين والحليب وركزي على تلك الغنية بالزّنك. يُذكر أنه أحياناً تكون بسبب تقلب الطّقس والإصابة بالحساسية التي تمنع وصول الأكسيجين بطريقة سليمة الى جميع أنسجة الوجه.

الذّقن

تدل الحبوب التي تظهر في ذقنك على أنك تعانين من مشكلة في المعدة والأمعاء ناتجة عن سوء التغذية وتناول المأكولات الدّسمة وغير الصحية. تناولي المأكولات الصحية وأكثري من شرب المياه.

الرّقبة

في حال عانيت يوماً من ظهور حبّ الشباب على منطقة الرّقبة فقط، هذا يعني أن جسمك يحارب بكتيريا أو فيروس معيّن. لذلك لا بدّ من إراحة جهاز المناعة والتركيز على تناول المأكولات الغنية بالفيتامين C بالإضافة الى شرب كميات كبيرة من المياه.