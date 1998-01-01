كيفية التعامل مع الحساسية لدى الأطفال

أشارت دانييلا هالم إلى أن الحساسية لدى الأطفال ليست من الأمور السهلة، حيث يتعين عليهم التعايش معها مع وجود قيود في حياتهم اليومية.
وأضافت الصحفية المتخصصة في الشؤون الطبية أنه يمكن للآباء دعم أطفالهم للتغلب على الحساسية، وباستطاعتهم حمايتهم من التعرض للإجهاد لأنه يزيد الحساسية.
ومن المهم أيضا اتباع نظام لإدارة الإجهاد والتوتر لدى الأطفال والأشخاص الأصحاء، وإذا كان الطفل يمارس الكثير من الرياضة فإنه على الرغم من الإجهاد الذي يعانيه إلا أنه ينعم بالكثير من المتعة والمرح، ولذلك يجب عدم المبالغة في حماية الأطفال الذين يعانون من الحساسية لأنهم يحتاجون إلى الشعور الجيد بأجسامهم.
وبالإضافة إلى ذلك يتعين على الآباء إبلاغ المعلمين والأصدقاء بشأن إصابة الطفل بحساسية الفول السوداني مثلا حتى يمكنهم التصرف السليم في حالات الطوارئ.
وفي الحفلات التي يتجمع فيها الكثير من الأطفال فإنه من الأفضل أن يصطحبوا معهم أدوية الطوارئ الخاصة بالحساسية، علاوة على أنه يجب على الآباء الاستفسار عن نوعية الأطعمة الموجودة في الحفلات التي يشارك فيها الأطفال، والتحقق من مدى ملاءمتها للطفل المصاب بالحساسية.