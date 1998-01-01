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كيفية التعامل مع الحساسية لدى الأطفال

الأحد 16 ديسمبر 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية التعامل مع الحساسية لدى الأطفال



وكالات / سما /

أشارت دانييلا هالم إلى أن ‫الحساسية لدى الأطفال ليست من الأمور السهلة، حيث يتعين عليهم التعايش ‫معها مع وجود قيود في حياتهم اليومية.

وأضافت الصحفية المتخصصة في ‫الشؤون الطبية أنه يمكن للآباء دعم أطفالهم للتغلب على الحساسية، ‫وباستطاعتهم حمايتهم من التعرض للإجهاد لأنه يزيد ‫الحساسية.

ومن المهم أيضا اتباع نظام لإدارة الإجهاد والتوتر لدى ‫الأطفال والأشخاص الأصحاء، وإذا كان الطفل يمارس الكثير من الرياضة ‫فإنه على الرغم من الإجهاد الذي يعانيه إلا أنه ينعم بالكثير من المتعة ‫والمرح، ولذلك يجب عدم المبالغة في حماية الأطفال الذين يعانون من ‫الحساسية لأنهم يحتاجون إلى الشعور الجيد بأجسامهم.

‫وبالإضافة إلى ذلك يتعين على الآباء إبلاغ المعلمين والأصدقاء بشأن ‫إصابة الطفل بحساسية الفول السوداني مثلا حتى يمكنهم التصرف السليم في ‫حالات الطوارئ.

وفي الحفلات التي يتجمع فيها الكثير من الأطفال فإنه من ‫الأفضل أن يصطحبوا معهم أدوية الطوارئ الخاصة بالحساسية، علاوة على أنه ‫يجب على الآباء الاستفسار عن نوعية الأطعمة الموجودة في الحفلات التي ‫يشارك فيها الأطفال، والتحقق من مدى ملاءمتها للطفل المصاب بالحساسية.

#الحساسية #الأطفال

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