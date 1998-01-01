ميسي يواجه تحدياً كبيراً قبل نهاية عام 2018

وكالات / سما /

ينتظر ميسي من اليوم تحديًا كبيرًا في تسجيل الأهداف، مع دخول عام 2018 مرحلته النهائية. النجم الأرجنتيني في يده أن يعلن نفسه هداف 2018 للبطولات الأوروبية الكبرى. ويقود جدول الترتيب بـ 44 هدفا، ويحتسب أيضاً أهدافه مع منتخب الأرجنتين ، لكنه يملك عائق تبقى مباراتين فقط أمامه ، أقل من مباريات منافسيه ، لزيادة رصيده والحفاظ على الصدارة حتى 31 ديسمبر.

وسجل ميسي هذا العام 43 هدفاً ، 26 منها في موسم (2017ـ2018)، و 17 هدفا حتى الآن في موسم (2018ـ2019). رصيد يضاف إليه هدفه في كأس العالم الأخيرة في روسيا ضد نيجيريا (1ـ2) في مرحلة المجموعات. لا يزال يتعين على برشلونة لعب مباراتين ، واحدة ضد ليفانتي و لآخرى ضد سيلتا فيجو. ووقع ميسي ضد الفريق الأول على 16 هدفا في 16 مواجهة، بينما سجل ضد الثاني 7 من 13 لقاء.

التحدي الصعب:

إنه ليس تحديًا سهلاً. سجل كريستيانو رونالدو أيضا 44 هدفا، 40 منها بين ريال مدريد، ويوفنتوس، و 4 في كأس العالم. بالإضافة إلى ذلك ، المهاجم البرتغالي لديه ثلاث مباريات متبقية ، جميعهم في الدوري الإيطالي. هذا العام. ويغلق يوفنتوس العام بمواجهة روما ، أحد المنافسين المحتملين لبرشلونة في دور 16 من دوري أبطال أوروبا ، ثم أتالانتا، وسامبدوريا. المعدل التهديفي لرونالدو هو أيضا جيد جدا في إيطاليا. في 16 مباراة ، سجل 10 أهداف.

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث برصيد 41 هدفا وما زالت تنتظره مباراتان، ضد كل من لايبزج، و اينتراخت. في المركز الرابع كين ، من توتنهام ، الذي صعد في الترتيب بفضل دوره في كأس العالم.بـ 30 هدفا في الدوري الإنجليزي، و6 في روسيا، بالإضافة إلى واحد في دوري أبطال أوروبا.

جريزمان لديه 38 هدفا بعد ثنائيته يوم أمس في بلد الوليد لكنه لا يملك سوى مباراة واحدة متبقية ضد اسبانيول. على الرغم من أنه يحتل المركز السادس مع 36 هدفا ، على ثمانية أهداف من ميسي ، صلاح ليفربول ، من الصعب للغاية لحاقه بميسي. لديه أربع مباريات متبقية للعب ضد آرسنال وإيفرتون وبورنموث ولفرهامبتون.