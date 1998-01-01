  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. رونالدو يمنح يوفنتوس نقاط الديربي بطريقته المفضلة

الأحد 16 ديسمبر 2018 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. رونالدو يمنح يوفنتوس نقاط الديربي بطريقته المفضلة



وكالات / سما /

نجح يوفنتوس في خطف النقاط الثلاث من ديربي تورينو ، في مواجهة جاره تورينو ، التي جمعتهما على أرضية ملعب الأخير مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وانتظر يوفنتوس سبعين دقيقة كاملة من أجل خطف هدف الفوز ، الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعد إعاقة المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ، قبل تنفيذ رونالدو كرته المفضلة ، ويضعها بالشباك بنجاح.

وسجل ماريو ماندزوكيتش هدفاً أخراً بعد ذلك ، لكن الحكم رفض احتسابه.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة السادسة والأربعين في صدارة جدول الترتيب ، وبفارق إحدى عشر نقطة عن ملاحقه نابولي الذي يلعب الأحد مباراته في الجولة ، وتجمد رصيد تورينو عند النقطة 22 في المركز السادس مؤقتاً.

وتقدم رونالدو إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري بإحدى عشر هدفاً ، بالشراكة مع البولندي كريستوف بياتيك مهاجم جنوى.

#كريستيانو رونالدو #تورينو

أخبار ذات صلة

"إبرا" يشعل أجواء الديربي ويسخر بطريقته من"برافو" (فيديو)

فيديو.. رونالدو يواصل كتابة التاريخ مع يوفنتوس

فيديو.. رونالدو يفتتح سجله التهديفي الرسمي مع يوفنتوس

رونالدو يرد بطريقته على انتقادات مورينيو.. وهذا ما قام به

كوادرادو: رونالدو ليس سبب قوة يوفنتوس!

غوارديولا يستفز واين روني والأخير يرد بطريقته (فيديو)

الأكثر قراءة اليوم

قمة فلسطينية أردنية بعمان اليوم واجتماع للقيادة عقب عودة أبومازن

حفل موسيقي كبير مختلط في الرياض بمشاركة فنانين عالميين ـ (فيديوهات)

باراك : نتنياهو يتعاون مع حماس للقضاء على السلطة الفلسطينية

مقتل رجل وزوجته في جريمة إطلاق نار في اللد

شاهد الفيديو : أطفال من غزة وإسرائيل يغنون "حب واحد"

بالذهب .. "صور" قبر الفنان حسن كامي تثير الجدل

"الكابنيت" الاسرائيلي يجتمع اليوم لبحث عدة ملفات هامة

الأخبار الرئيسية

فتح ترد على دعوة هنية للقاء الرئيس محمود عباس.. ماذا قالت؟

494826M

هنية : لدينا كنز أمني لا يقدّر بثمن سيكون له تداعيات هامة في فلسطين والخارج

جماهير حماس في غزة

بالصور : مئات الآلاف يشاركون بمهرجان انطلاقة حماس في غزة

860x484

جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية مقتل الجنديين

في كلمة الفصائل بغزة..أبو ظريفة يدعو الرئيس لعقد الإطار القيادي لمواجهة التحديات