فيديو.. رونالدو يمنح يوفنتوس نقاط الديربي بطريقته المفضلة

وكالات / سما /

نجح يوفنتوس في خطف النقاط الثلاث من ديربي تورينو ، في مواجهة جاره تورينو ، التي جمعتهما على أرضية ملعب الأخير مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وانتظر يوفنتوس سبعين دقيقة كاملة من أجل خطف هدف الفوز ، الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعد إعاقة المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ، قبل تنفيذ رونالدو كرته المفضلة ، ويضعها بالشباك بنجاح.

وسجل ماريو ماندزوكيتش هدفاً أخراً بعد ذلك ، لكن الحكم رفض احتسابه.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة السادسة والأربعين في صدارة جدول الترتيب ، وبفارق إحدى عشر نقطة عن ملاحقه نابولي الذي يلعب الأحد مباراته في الجولة ، وتجمد رصيد تورينو عند النقطة 22 في المركز السادس مؤقتاً.

وتقدم رونالدو إلى صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري بإحدى عشر هدفاً ، بالشراكة مع البولندي كريستوف بياتيك مهاجم جنوى.