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الامين العام للحزب الثوري في تنزانيا يؤكد موقفه الداعم لفلسطين

الأحد 16 ديسمبر 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامين العام للحزب الثوري في تنزانيا يؤكد موقفه الداعم لفلسطين



رام الله / سما /

أكد الامين العام للحزب الثوري الحاكم في تنزانيا د. بشير علي ان سياسة حزبه ما زالت تدعم حقوق الشعب في نضاله المشرع في انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية، في اطار القرارات الشرعية والدولية، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط حزبه بمنظمة التحرير الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاءه سفير دولة فلسطين لدى تنزانيا حمدي أبو علي في مقر الحزب في العاصمة السياسية دودوما.

وتطرق الجانبان الى تاريخ ومتانة العلاقة التي تعود الى فترة تأسيس الحزب الثوري في الستينات مع منظمة التحرير ودورهما في دعم نضال الشغب وحركات التحرر في افريقيا.

واشاد بشير بجهود القيادة الفلسطينية الدبلوماسية بقيادة الرئيس محمود عباس على المستوى الدولي والاقليمي للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني المتمثلة بانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية اسوة ببقية شعوب العالم.

من جانبه، عبر سفير فلسطين عن امتنانه للامين العام للحزب الحاكم، ناقلا له تقدير القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس للقيادة التنزانية على مواقف حزبهم الداعمة لحقوق الشعب، وتصويتهم في المحافل الدولية دعما لفلسطين، مرحبا بهم لزيارة فلسطين والتعرف على الجوانب التنموية والسياسية والاطلاع على ممارسات الاحتلال بحق الشعب على الارض.
 

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