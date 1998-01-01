مورينيو يشبه محمد صلاح بالسلاح النووي !

وكالات / سما /

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي بنجم ليفربول محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه يعد سلاحًا نوويًا، وواحدًا من أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

وسيستضيف مساء اليوم الأحد فريق ليفربول منافسه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتدعلى ملعب “الأنفيلد”، في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ليفربول لديه دوافع عديدة للفوز على اليونايتد مساء اليوم، لعل أبرزها الاستمرار على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالإضافة لكسر لعنة “الشياطين الحمر” حيث فشل الريدز في الفوز عليه بالبريميرليج منذ عام 2014.

وبالنسبة للنجم المصري محمد صلاح، فهو سيلعب مرة أخرى أمام مدربه السابق جوزيه مورينيو، حيث عمل معه من قبل في فريق تشيلسي بتجربة صلاح الأولى بالدوري الإنجليزي.

وتحدث جوزيه مورينيو حسب صحيفة “الدايلي ميرور” عن محمد صلاح قائلاً “أعتقد بأنه يتطور بشكلٍ واضح منذ انتقاله لتشيلسي، فنيًا وأيضًا بدنيًا”.

وأضاف “كان سريعًا، وصبيًا هشًا، ولكنه الآن رجل قوي وسريع، لم من الناحية النفسية مباشرةً مع الأجواء الإنجليزية، لأنه جاء من فريق صغير في سويسرا مثل بازل، لنادي كبير في إنجلترا”.

وتابع “أتذكر بأنني قد شاركته في الوايت هارت لين ضد توتنهام، وأيضًا في ملعب الإمارات ضد مانشستر سيتي، وكان الأمر صعبًا عليه بكل تأكيد”.

وأكمل “الآن محمد صلاح يلعب في أي مكان وضد أي فريق، بإمكانه الذهاب لبرشلونة، وأيضًا لريال مدريد، فهو يلعب وكأنه يقول أنا مو صلاح وأنا لا أخشى أي أحد ولا أي شيء”.

وأردف “لقد حصل صلاح على خبرات عديدة باللعب في إيطاليا، ومن ثم عاد للدوري الإنجليزي، فهو لاعب عظيم، واختلف كليًا عن الشاب الواعد الذي تعاقدنا معه من بازل من قبل، فهو مشروع لاعب عظيم، وواحد من أفضل اللاعبين في العالم، لذلك لا أعتقد بأن مسألة معرفتي الشخصية به ستساعدني في مباراة اليونايتد لأنه لاعب عظيم، وسلاح نووي ومن الصعب مواجهته”.

وبسؤاله عن طريقة إيقاف محمد صلاح، رد قائلاً “في كل مباراة نحلل لاعبي الخصم، ونعرف نقاط القوة والضعف، ولكن أمام ليفربول سنقابل فريقًا يمتلك سلاحًا نوويًا متمثل في صلاح”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “علينا أن نركز مع محمد صلاح، وعلى الأقل نصعب الأمور عليه في تلك المباراة، فنحن نفكر فيه، ونفكر في الطريقة المثلى لإيقافه”.