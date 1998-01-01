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إضاءة شجرة الميلاد في سفارة دولة فلسطين في أبوظبي

الأحد 16 ديسمبر 2018 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضاءة شجرة الميلاد في سفارة دولة فلسطين في أبوظبي



رام الله / سما /

تحت رعاية مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي، أقامت سفارة دولة فلسطين بأبوظبي في مقر السفارة أمس الأول، احتفالاً جماهيرياً بمناسبة إضاءة شجرة ميلاد السيد المسيح عليه السلام. 
وشارك فيها حشد كبير من أبناء الجالية الفلسطينية مسلمين ومسيحيين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين.
ورحب السفير عصام مصالحة بالمشاركين، ونقل تهاني الرئيس محمود عباس، الى أبناء الطوائف المسيحية بهذه المناسبة، مؤكداً أن إضاءة شجرة الميلاد المجيد، في هذه الأيام، في مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح، منارة محبة وسلام للعالم كله، من دولة فلسطين المحتلة ومن عاصمتنا الحبيبة القدس.
وأضاف: نحن من دولة الإمارات الشقيقة نشاطر أشقاءنا المسيحيين فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، داعين الله تعالى أن يعم السلام والرخاء و المحبة التي أورثها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.
وتقدم المهندس جمال أبو بكر، رئيس مجلس العمل الفلسطيني في أبوظبي، باسم أعضاء المجلس كافة، بالتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إلى جميع الطوائف المسيحية في العالم أجمع.
فيما أعرب المطران جريجوريس، مطران الروم الأرثوذكس، عن صادق شكره للسفارة ومجلس العمل الفلسطيني لإقامة مثل هذا الحفل الذي يؤكد رسالة المسيح ويدعو الجميع الى التحلي بروح المحبة والإخاء.
وفي الختام شارك الجميع إضاءة شجرة الميلاد المجيد، ووزّعت الهدايا على الأطفال الموجودين. -

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