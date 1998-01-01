  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على رايو ويصعد للمركز الثالث مؤقتًا

الأحد 16 ديسمبر 2018 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على رايو ويصعد للمركز الثالث مؤقتًا



وكالات / سما /

حقق فريق نادي ريال مدريد فوزًا صعبًا على حساب ضيفه، رايو فاييكانو بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء.

واستقبل الميرينجي نظيره رايو في ديربي مدريدي مصغر في العاصمة الإسبانية، مدريد لحساب الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وكان كريم بنزيما المهاجم الفرنسي المميز قد نجح في افتتاح مجال التسجيل لفائدة اللوس بلانكوس في الدقيقة 13 بعد تمريرة بينية ممتازة من جانب النجم الإسباني لوكاس فاسكيز، وأهدر نجوم الفريق الملكي أكثر من فرصة أخرى محققة لزيادة الغلة في أول 45 دقيقة.

وتمكن سيرجيو راموس قائد دفاع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا من إضافة الهدف الثاني من ضربة رأسية في الشوط الثاني ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي تواجده في موقف تسلل.

وسعى الميرينجي بكل قوة لإضافة الهدف الثاني في أحداث الشوط الثاني لقتل المباراة وحسم النقاط الكاملة دون التعرض لأي سيناريوهات مفاجئة من جانب الفريق الزائر، إلا أنه فشل رغم دخول النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور كريم بنزيما.

وتألق الحارس البلجيكي للريال، تيبو كورتوا في التصدي لكرتين خطيرتين جدًا من جانب رايو في نفس الهجمة في الدقيقة الأولى من الوقت البديل من عمر الفترة الثانية ليحافظ على تقدم فريقه في النتيجة.

وبذلك، يقفز اللوس بلانكوس للمركز الثالث في جدول ترتيب فرق لا ليجا بوصوله إلى 29 نقطة، متقدمًا على إشبيلية صاحب الـ 28 نقطة ولكنه لم يلعب بعد مباراة الجولة 16 ضد جيرونا الكتلوني والمقرر لها غدًا الأحد ظهرًا.

#ريال مدريد #رايو فاييكانو

أخبار ذات صلة

فيديو ..ريال مدريد يتعادل مع اشبيلية ويصعد للربع نهائي في كاس الملك

(فيديو) ريال مدريد يحقق الفوز رقم 20 أمام ألميريا

فيديو.. ريال مدريد يحقق انتصاراً باهتاً على ألافيس

فيديو.. ريال مدريد يستعيد المركز الثالث بفوزه على ملقا

فيديو.. ريال مدريد يسحق سيلتا فيجو ويضمن المركز الثالث

هدف قاتل يقود أتليتيكو مدريد للمركز الثالث بالليجا أمام خيخون

الأكثر قراءة اليوم

قمة فلسطينية أردنية بعمان اليوم واجتماع للقيادة عقب عودة أبومازن

حفل موسيقي كبير مختلط في الرياض بمشاركة فنانين عالميين ـ (فيديوهات)

باراك : نتنياهو يتعاون مع حماس للقضاء على السلطة الفلسطينية

مقتل رجل وزوجته في جريمة إطلاق نار في اللد

شاهد الفيديو : أطفال من غزة وإسرائيل يغنون "حب واحد"

بالذهب .. "صور" قبر الفنان حسن كامي تثير الجدل

"الكابنيت" الاسرائيلي يجتمع اليوم لبحث عدة ملفات هامة

الأخبار الرئيسية

فتح ترد على دعوة هنية للقاء الرئيس محمود عباس.. ماذا قالت؟

494826M

هنية : لدينا كنز أمني لا يقدّر بثمن سيكون له تداعيات هامة في فلسطين والخارج

جماهير حماس في غزة

بالصور : مئات الآلاف يشاركون بمهرجان انطلاقة حماس في غزة

860x484

جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية مقتل الجنديين

في كلمة الفصائل بغزة..أبو ظريفة يدعو الرئيس لعقد الإطار القيادي لمواجهة التحديات