فيديو.. ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على رايو ويصعد للمركز الثالث مؤقتًا

وكالات / سما /

حقق فريق نادي ريال مدريد فوزًا صعبًا على حساب ضيفه، رايو فاييكانو بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء.

واستقبل الميرينجي نظيره رايو في ديربي مدريدي مصغر في العاصمة الإسبانية، مدريد لحساب الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وكان كريم بنزيما المهاجم الفرنسي المميز قد نجح في افتتاح مجال التسجيل لفائدة اللوس بلانكوس في الدقيقة 13 بعد تمريرة بينية ممتازة من جانب النجم الإسباني لوكاس فاسكيز، وأهدر نجوم الفريق الملكي أكثر من فرصة أخرى محققة لزيادة الغلة في أول 45 دقيقة.

وتمكن سيرجيو راموس قائد دفاع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا من إضافة الهدف الثاني من ضربة رأسية في الشوط الثاني ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي تواجده في موقف تسلل.

وسعى الميرينجي بكل قوة لإضافة الهدف الثاني في أحداث الشوط الثاني لقتل المباراة وحسم النقاط الكاملة دون التعرض لأي سيناريوهات مفاجئة من جانب الفريق الزائر، إلا أنه فشل رغم دخول النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور كريم بنزيما.

وتألق الحارس البلجيكي للريال، تيبو كورتوا في التصدي لكرتين خطيرتين جدًا من جانب رايو في نفس الهجمة في الدقيقة الأولى من الوقت البديل من عمر الفترة الثانية ليحافظ على تقدم فريقه في النتيجة.

وبذلك، يقفز اللوس بلانكوس للمركز الثالث في جدول ترتيب فرق لا ليجا بوصوله إلى 29 نقطة، متقدمًا على إشبيلية صاحب الـ 28 نقطة ولكنه لم يلعب بعد مباراة الجولة 16 ضد جيرونا الكتلوني والمقرر لها غدًا الأحد ظهرًا.