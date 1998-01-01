  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بيبي يضع حدا لمسيرته مع بشيكتاش التركي

الأحد 16 ديسمبر 2018 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيبي يضع حدا لمسيرته مع بشيكتاش التركي



وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن المغامرة التركية لمدافع ريال مدريد السابق بيبي قد انتهت بعد أن توصل إلى اتفاق مع بيشكتاش التركي لفسخ عقده.

ولم يصدر إعلان رسمي بعد لكن اللاعب البرتغالي الدولي الذي من المقرر أن تنتهي صلاحية عقده في يونيو / حزيران أصبح الآن حرا في التوقيع لأي ناد آخر.

تشير التقارير في تركيا إلى أن بشيكتاش يمر بقضايا اقتصادية ولم يتمكن من دفع رواتب الكثير من لاعبيه ، بما في ذلك بيبي.

ولعب اللاعب البالغ من العمر (35 عاما) 17 مباراة في الدوري هذا الموسم وتمكن من تسجيل خمسة أهداف مؤثرة ، منها ثلاثة أهداف في الدوري، واثنين في أوروبا.

إجمالاً في تركيا ، لعب المدافع في 53 مباراة ، وسجل سبعة أهداف ، كما قدم ثلاث تمريرات حاسمة.

#بيبي #بشيكتاش

أخبار ذات صلة

pep

رسمياً .. بيبي لاعب لنادي بشكتاش التركي

جون تيري يضع حدا لمسيرته الكروية

الدور الفاصل لأبطال أوروبا: «أرسنال» في مواجهة «بشيكتاش»

روني يضع حدا لمسيرته الدولية مع إنجلترا.. وهذا موعد اعتزاله

بيبي: لا بد من الاعتراف بأخطائنا

Pepe

بيبي يقترب من الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة اليوم

قمة فلسطينية أردنية بعمان اليوم واجتماع للقيادة عقب عودة أبومازن

حفل موسيقي كبير مختلط في الرياض بمشاركة فنانين عالميين ـ (فيديوهات)

باراك : نتنياهو يتعاون مع حماس للقضاء على السلطة الفلسطينية

مقتل رجل وزوجته في جريمة إطلاق نار في اللد

شاهد الفيديو : أطفال من غزة وإسرائيل يغنون "حب واحد"

بالذهب .. "صور" قبر الفنان حسن كامي تثير الجدل

"الكابنيت" الاسرائيلي يجتمع اليوم لبحث عدة ملفات هامة

الأخبار الرئيسية

فتح ترد على دعوة هنية للقاء الرئيس محمود عباس.. ماذا قالت؟

494826M

هنية : لدينا كنز أمني لا يقدّر بثمن سيكون له تداعيات هامة في فلسطين والخارج

جماهير حماس في غزة

بالصور : مئات الآلاف يشاركون بمهرجان انطلاقة حماس في غزة

860x484

جيش الاحتلال يكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية مقتل الجنديين

في كلمة الفصائل بغزة..أبو ظريفة يدعو الرئيس لعقد الإطار القيادي لمواجهة التحديات