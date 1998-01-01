بيبي يضع حدا لمسيرته مع بشيكتاش التركي

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن المغامرة التركية لمدافع ريال مدريد السابق بيبي قد انتهت بعد أن توصل إلى اتفاق مع بيشكتاش التركي لفسخ عقده.

ولم يصدر إعلان رسمي بعد لكن اللاعب البرتغالي الدولي الذي من المقرر أن تنتهي صلاحية عقده في يونيو / حزيران أصبح الآن حرا في التوقيع لأي ناد آخر.

تشير التقارير في تركيا إلى أن بشيكتاش يمر بقضايا اقتصادية ولم يتمكن من دفع رواتب الكثير من لاعبيه ، بما في ذلك بيبي.

ولعب اللاعب البالغ من العمر (35 عاما) 17 مباراة في الدوري هذا الموسم وتمكن من تسجيل خمسة أهداف مؤثرة ، منها ثلاثة أهداف في الدوري، واثنين في أوروبا.

إجمالاً في تركيا ، لعب المدافع في 53 مباراة ، وسجل سبعة أهداف ، كما قدم ثلاث تمريرات حاسمة.