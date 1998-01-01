حفل موسيقي كبير مختلط في الرياض بمشاركة فنانين عالميين ـ (فيديوهات)

وكالات

شهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء الجمعة، واحدا من أكبر الاحتفالات الموسيقية والرياضية حتى الآن، أحياه موسيقيون عالميون وحضره عدة آلاف من الرجال والنساء.

وأحيا الحفل، فرقة “ذا بلاك آيد بيز” الأمريكية والمغني الإسباني إنريكي ايغلسياس، وأظهرت صور على الإنترنت حضورا مشاركا للنساء والرجال في متابعة الحفل.

وكان قد سُمِحَ للنساء قبل فترة قصيرة، بالحضور إلى استادات كرة القدم لمتابعة المباريات.

يذكر أن هناك العديد من المجالات في السعودية التي لا تزال تشهد فصلا صارما بين الرجال والنساء.

وقال أعضاء الفرقة الأمريكية خلال الحفل مساء أمس:”إنها لنعمة أن تغني هنا وأن تعزف في أولى الحفلات الموسيقية في السعودية”، وأضافوا أمام الجمهور المحتفي بهم:” الموسيقى هي الحب، الموسيقى هي الجسر نحو فهم الثقافات الأخرى”.

ومن ناحية أخرى ظهر نجوم آخرون في إطار سباق السيارات الكهربائية (فورمولا إي) المقام في السعودية، ومن بين هؤلاء جيسون ديرولو وديفيد جويتا والنجم المصري الشهير عمرو دياب.

وبدأ السباق في نسخته الخامسة السبت في السعودية.

كان قد تم السماح للنساء في السعودية بقيادة السيارات في هذا العام، كما تم فتح دور للسينما في السعودية لأول مرة منذ نحو 35 عاما.