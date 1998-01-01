وفاة نجم الأدوار الأرستقراطية على الشاشة المصرية

وكالات / سما /

وافت المنية الفنان المصري حسن كامي عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، بعد تاريخي فني كبير في الأوبرا وعلى الشاشة حيث اشتهر بأدوار "الأرستقراطي" و"إبن الذوات".

وأكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن صلاة الجنازة سوف تقام بعد صلاة الجمعة اليوم في مسجد "السيدة نفيسة" بالقاهرة.

حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالي، ولد في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) في عام 1936.

وحصل على إجازة الحقوق من جامعة القاهرة، وحصل على دراسات اوبرا وموسيقى عالية من معهد الكونسرفتوار وأكاديمية الفنون، باﻹضافة إلى الدراسات العليا في إيطاليا.

بدأ حياته العملية بدار أوبرا القاهرة منذ 1963، وبجانب عمله في اﻷوبرا، عمل في موظف حجز بإحدى الشركات السياحية، ومدير محطة طيران في مطار القاهرة، ومديرًا وممثلًا للخطوط الجوية التونسية، ووكيل عام الخطوط الجوية اﻷميركية والخطوط التايلاندية والخطوط اﻹسكندنافية.

وقام بدور البطولة في أوبرا عايدة على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفيتي عام 1974 ليكون بذلك أول مصري يقوم ببطولة أوبرا عايدة. وشارك في بطولة 270 أوبرا على مدار مسيرته المهنية.

اكتشفه للمسرح محمد نوح ليعمل في مسرحية "انقلاب" و"دلع الهوانم" و"لا مؤاخذة يا منعم".

وعمل بالتلفزيون في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخه، من أبرزها "أنا وأنت وبابا في المشمش" و"بوابة الحلواني" و"رأفت الهجان" و"الخواجة عبدالقادر" و"العراف" وغيرها.

وشارك في عدد من الأفلام السينمائية، من بينها "سمع هس"، "زكي شان"، و"قدرات غير عادية".