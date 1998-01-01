مودريتش يهاجم ميسي و رونالدو: لا يحترمان أحد

وكالات / سما /

فتح لوكا مودريتش نجم ريال مدريد النار على زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ومنافسه ليونيل ميسي نجم برشلونة، وذلك بسبب عدم حضورهما أي حفل لتوزيع جوائز العام.

وأنهى مودريتش هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الكرة الذهبية التي امتدت لعشرة أعوام بعد تتويجه بها لعام 2018، كما نال أيضاً جائزة أفضل لاعب في أوروبا من اليويفا، وأفضل لاعب في العالم من الفيفا.

ويرى مودريتش أن عدم حضور رونالدو وميسي أي حفل لتوزيع جوائز العام فيه قلة احترام للاعبين الآخرين، مشيراً إلى أنهما لا يحضران إلا إن كانا ضامنين التتويج بالجوائز.

وقال مودريتش في مقابلة أجراها مع صحيفة سبورتسك نوفوتسي الكرواتية “لا أستطيع القول لماذا قرر أحد الأشخاص عدم حضور الحفل، هذا خيارهما، بالنسبة لي من غير المنطقي عدم الحضور”.

وتابع “أعتقد أنهما يحبان الظهور حينما يفوزان بالجوائز. تصرفات كهذه غير عادلة بحق اللاعبين الآخرين، الجماهير، اللعبة، وأخيراً اتجاه المصوتين الذين منحوهما الجوائز طوال الأعوام العشر الماضية. لكن أعتقد أن كل شخص يتصرف كما يريد”.

​وأكد مودريتش على أنه يستحق الكرة الذهبية لهذا العام رغم اعترافه أن ميسي ورونالدو يستحقانها دائماً لو كان الأمر عائداً إلى المهارة والموهبة فقط.

وأردف قائلاً ” بالنسبة لي الأمر بسيط جداً، رونالدو وميسي إستثنائيان وسيطرا على اللعبة في السنوات العشر الماضية، إنهما يقبعان فوق بقية اللاعبين بشكل واضح. لكن هذه جائزة سنوية، معظم اللاعبين والمدربين وأساطير اللعبة والصحفيين والجماهير صوتوا لنفس الفائز”.

وأضاف “هل الجميع مخطئ؟ إذا كنت تريد منح الجائزة بالاعتماد على المهارة فقط، حينها يجب أن تلغي عملية التصويت وتعطي جميع الجوائز لميسي ورونالدو فقط”.