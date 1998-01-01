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فهد يصطاد راهبا بوذيا وسط غابة استوائية

السبت 15 ديسمبر 2018 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فهد يصطاد راهبا بوذيا وسط غابة استوائية



وكالات / سما /

لقي راهب بوذي مصرعه أثناء أدائه لطقوس تأملية في إحدى الغابات الاستوائية في الهند، إثر تعرضه لهجوم مفاجئ من فهد حاصره في بقعة نائية وأجهز عليه.

واعتزل الراهب البوذي، راهول والك، يتأمل وحيدا في غابة "تادوبا" الواقعة في مقاطعة "ماهاراشترا" الهندية، التي تعد أيضا محمية طبيعية للنمور والفهود الآسيوية.

ويعمل الراهب ويقيم في معبد بوذي يتوسط الغابة نفسها، إلا أنه سار في ذلك اليوم بعيدا عن موقع المعبد وقرر التأمل في منطقة نائية من الغابة.

وعقب العثور على جثة الراهب، تحركت السطات الهندية وأطلقت عملية بحث عن الفهد المهاجم، كما نصبت الأفخاخ والكاميرات بغية القبض عليه.

وتعد غابة "تادوبا" موطنا لقرابة 90 نمرا وفهدا، كما تنتشر فيها الدببة والضباع وغيرها من الحيوانات المفترسة.

#فهد #راهب

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