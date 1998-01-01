  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

ألمانيا: قرار بإدخال الجنس الثالث بعد الذكر والأنثى في سجلات الميلاد!

السبت 15 ديسمبر 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا: قرار بإدخال الجنس الثالث بعد الذكر والأنثى في سجلات الميلاد!



وكالات / سما /

أقر البرلمان الألماني "بوندستاغ" في ساعة متأخرة من مساء أمس إدخال "الخيار الثالث" الدال على الجنس في سجلات المواليد.

ووفق قرار البرلمان الألماني، ستتم إضافة خانة "مختلف" إلى جانب خياري ذكر وأنثى في سجلات المواليد.

وبهذا الشكل امتثل البرلمان الألماني، لقرار أصدرته المحكمة الدستورية العليا العام الماضي، طالب المشرعين بتغيير قانون الأحوال الشخصية في موعد أقصاه نهاية عام 2018.

وكان القانون في ألمانيا قد أتاح منذ عام 2013 لثنائي الجنس اختيار الصفة التي يسجلون أنفسهم بها، عندما تكون هناك صعوبة في تحديد جنسهم.

قضاة المحكمة الدستورية من جهتهم رأوا في حكمهم أن هذه الإمكانية لا تساعد ثنائي الجنس، لأن هذا الاختيار لا يعكس حقيقة أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم بلا جنس محدد، وأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا.

ونص قرار المحكمة الدستورية الألمانية في هذا الشأن أن "جنس المولود ليس أمرا هامشيا"، وأن "تصنيفه على أنه جنس ما، له أهمية بارزة في تحديد الهوية الشخصية".

وقضت المحكمة في قرارها أن منع ثنائي الجنس من تسجيل أنفسهم في سجل المواليد تحت خانة إضافية غير الذكر والأنثى ينتهك قانون الخصوصية وحظر التمييز.

#ألمانيا #الجنس الثالث

أخبار ذات صلة

العثور على مرمرة ترجع إلى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد

جبل الجنس في إندونيسيا ولماذا يمارسون الجنس مع غرباء؟

ولادة

تلد على الطريق في ليلة الميلاد !

مراهقو أمريكا يعزفون عن الجنس!

القاهرة تعلن اكتشاف تمثال جديد يعود إلى ما قبل الميلاد بمئات السنين

غرامة 500 دولار لممارسة الجنس على متن طائرة

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على اتصال الرئيس بهنية : " ليس اتصالا عاديا "

عكاشة لمتابعيه: "سجّلوا ورايا".. هذا ما سيحدث (شاهد)

شاهد.. تصرفات صادمة لرئيس ​المفوضية الأوروبية​ مع النساء في بروكسل!

فيديو: الاحتلال يفجر منزل عائلة ابوحميد و 56 اصابة خلال مواجهات في محيط المنزل

مبعوث ترامب يدين بالعربية التحريض ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الشيخ: الرئيس يقوم باتصالات لوقف التصعيد الإسرائيلي

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

قمة فلسطينية أردنية بعمان غدا واجتماع للقيادة عقب عودة أبومازن

قائد اسرائيلي يكشف: لماذا لا يستطيع الجيش الإسرائيلي إسقاط حماس في غزة؟

b9604488bfaaec0402c3a5fbb2c1357e

بالصور .. عرض عسكري كبير للقسام في ذكرى انطلاقة حماس

جُهود مصرية لإعادة الهدوء في الضفة الغربية

رئيس وزراء استراليا

المالكي : رئيس وزراء استراليا ينتمي للكنيسة الانجليكانية المتصهينة