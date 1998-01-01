فيديو.. نادل يخطف الأضواء في مأدبة عشاء جائزة نوبل

وكالات / سما /

انتقل نادل محترف من ليتوانيا إلى السويد عام 2006، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل في المأدبة الرئيسة لجوائز نوبل كل عام، لكن الحفل الثالث عشر كان الحاسم بالنسبة له.

وذكر موقع "expressen.se"، أن 40 طاهيا و190 نادلا، عملوا على خدمة مأدبة عشاء الحفل السنوي لجوائز لهذا العام. لكن ما حصل للنادل، فاديماس، ووثقته عدسة الكاميرا، كان أطرف ما حصل في هذه المأدبة.

وعندما كان النادل الليتواني يقف خلف مقاعد المدعوين من الأساتذة ورجال العلم، ليقدم لهم وجبة خفيفة من الكرفس المشوي، تدحرجت قطعة من الطبق ووقعت على سترة أستاذ البيولوجيا الجزيئية والخلوية، دان لارهامار.

وعندما قرر فاديماس تصحيح الوضع، ومسح البقعة التي خلفها الطعام على سترة الضيف، ارتسمت على وجهه تعابير مضحكة لفتت أنظار كل من شاهد الفيديو.

ولم تشكل الحادثة أي مشكلة للنادل الطريف، لكن المطعم دفع تكاليف تنظيف السترة للأكاديمي المعروف.

وقال فاديماس: "كانت وجبة خفيفة، وتدحرجت قطعة منها فقط. لم يكن هناك أي شيء سلبي. لقد كان الأستاذ لطيفا وشعر بالإحراج أكثر مني".