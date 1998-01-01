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فيديو.. فيلم "غودزيلا" الأسطوري قادم بنسخة جديدة

السبت 15 ديسمبر 2018 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فيلم "غودزيلا" الأسطوري قادم بنسخة جديدة



وكالات / سما /

تتجهز شركة "Warner Bros" العالمية لطرح نسخة جديدة كليا من فيلم هوليوود الأسطوري، "غودزيلا"، بينما اكتفت حاليا بنشر المقطع الترويجي له.

ومن المقرر طرح الفيلم الجديد بحلول شهر مايو من عام 2019، بعنوان: "Godzilla: King of the Monsters".

ويظهرالمقطع الترويجي عدة وحوش عملاقة في أحداث الفيلم، بعكس النسخ السابقة التي اقتصرت على "غودزيلا" وحسب.

ويلعب دور البطولة في الفيلم، برادلي ويتفورد وميلي بوبي براون. كما يشارك في التمثيل كل من النجوم: فيرا فارميجا، سالي هوكينز، كايل تشاندلر، وتشارلز دانس، في حين يخرج النسخة الثالثة من الفيلم، مايكل دوجيرتي.

#غودزيلا #فيلم

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