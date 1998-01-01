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أردوغان يكشف بعض ما جاء في تسجيلات مقتل خاشقجي

السبت 15 ديسمبر 2018 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يكشف بعض ما جاء في تسجيلات مقتل خاشقجي



وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنه أمكن سماع أحد قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي يقول "أعرف كيف أقطع" في التسجيل الصوتي الذي عرضته تركيا على مسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

وانتقد أردوغان السعودية لتغييرها روايتها بشأن طريقة قتل خاشقجي، وهو كاتب عمود بصحيفة واشنطن بوست ومعارض بارز لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال أردوغان في كلمة بإسطنبول "الرجل يقول بوضوح (أعرف كيف أقطع). لماذا؟ لأنه خبير في الطب الشرعي".


وقال مدعي عام إسطنبول إن قتلة خاشقجي خنقوه في القنصلية قبل أن يقطعوا أوصاله ويتخلصوا منها. ولم يعثر على جثته حتى الآن.

وسخر الرئيس التركي في مؤتمر "برلمانيون من أجل القدس" الذي يقام في إسطنبول/ الجمعة، من المدعي العام السعودي، مجددا الإشارة إلى أنه "غادر تركيا بخمس حقائب مليئة بالحلويات"، مضيفا أن "الأمور التي تهمه غير التي تهمنا".

وقال إن السلطات التركية تعاونت مع السعوديين، وأسمعتهم تسجيلات مقتل خاشقجي، ولم نعطهم التسجيلات، متسائلا: "لماذا نعطيهم إياها؟ هل لكي يمحوها؟".

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