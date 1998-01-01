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رونالدو بطلب جماهيري أمام تحد جديد في مباراة يوفنتوس اليوم

السبت 15 ديسمبر 2018 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو بطلب جماهيري أمام تحد جديد في مباراة يوفنتوس اليوم



وكالات / سما /

قال البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي أنه يترقب بقوة مباراة يوفنتوس اليوم ضد تورينو في ديربي مدينة تورين الإيطالية.

ويحل يوفنتوس اليوم ضيفاً على جاره وغريمه تورينو في ديربي مدينة تورين على الملعب الأولمبي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإيطالي.

واعترف البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس، أنه عرف أهمية ومعنى المباراة لجماهير السيدة العجوز، وأنه لا يوجد عذر أو فرصة لعدم الفوز على تورينو اليوم في ديربي تورين.

وتحدث كريستيانو رونالدو قبل مباراة اليوم عن قصة حدثت بينه وبين أحد مشجعي يوفنتوس قائلاً:” أوقفني أحد مشجعي يوفنتوس في محل وطلبي مني الفوز في المباراة القادمة ضد تورينو وإلا سيحدث لجدته أمراً ما سئ، هنا عرفت أهمية المباراة للجماهير”.

ويقدم كريستيانو رونالدو أداءاً رائعاً مع يوفنتوس في أول موسم له بقميص السيدة العجوز، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 آخرين خلال 15 مباراة لعبها في الدوري الإيطالي حتى الآن.

#رونالدو #يوفنتوس

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