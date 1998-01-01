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محرز خامس أعلى اللاعبين أجرا في السيتي

السبت 15 ديسمبر 2018 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محرز خامس أعلى اللاعبين أجرا في السيتي



وكالات / سما /

كشف الموقع الفرنسي "سبورت 10" المختص في متابعة الجوانب الاقتصادية في كرة القدم الأوروبية، عن الترتيب الخاص بأعلى اللاعبين أجرا في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحلّ النجم الجزائري رياض محرز خامسا في الترتيب براتب سنوي 11.9 مليون يورو، متقدما على عدة نجوم في الفريق, على غرار الألماني ليروي ساني (5.4 مليون يورو), والبرتغالي بيرناردو سيلفا (10.5 مليون يورو), والبرازيليين فيرناندينيو لويس روزا (9 ملايين يورو), وغابرييل خيسوس (5.4 مليون يورو).

ويتحصل أربعة لاعبين فقط على أجر سنوي أعلى من محرز، وهم الإسباني ديفيد سيلفا (13.1 مليون يورو), والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (14.9 مليون يورو), والبلجيكي كيفن دو بروين (16.7 مليون يورو), والإنجليزي رحيم سترلينغ (17.9 مليون يورو).

وانتقل محرز لمانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية, بعد مفاوضات عسيرة مع إدارة ليستر سيتي التي حاولت الإبقاء عليه في الفريق لفترة إضافية.

وشارك النجم الجزائري في 23 مباراة بقميص السيتي, أسهم خلالها في 13 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

#رياض محرز #مانشستر سيتي

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