رسمياً.. سكيلوتو يرحل عن تدريب بوكا جونيورز

وكالات / سما /

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عن عدم استمرار جييرمو باروس سكيلوتو كمدرب للفريق، بعدما قررت الأطراف المعنية عدم تجديد العقد بينها والذي ينتهي مع نهاية العام الجاري (31/12/2018).

وقال دانييل أنخيليسي، رئيس بوكا جونيورز، في هذا الصدد: “أريد أن أشكر مشجعي بوكا على الدعم الذي تلقيناه منهم، مازلنا النادي الأعظم.. لقد رأينا أنه من الأفضل إجراء تغيير، لن نقول لجييرمو وداعاً، بل إلى اللقاء”.

أما المدرب سكيلوتو فقد قال في نفس المؤتمر الصحفي: “أنا أغادر بكل هدوء لأني مقتنع بأنني لم أقصر بعملي، أشكر المشجعين، لقد فعلت كل شيء من أجل تحقيق كأس الليبرتادوريس، ولكن الانفصلا هو أفضل شيء لي وللنادي”.

وكانت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، قد أشارت إلى أن باروس سكيلوتو وشقيقه التوأم جوستافو، اجتمعا مع رئيس النادي، دانييل أنخيليسي، واتفقا على أنهما لن يكملا مشوارهما مع الفريق، عقب انتهاء مدة العقد.

وتولى التوأم مسؤولية تدريب الفريق، في عام 2016، حيث وصلا بالبوكا لنصف نهائي كأس ليبرتادوريس، في نفس العام، ثم النهائي هذا العام قبل خسارته قبل أيام قليلة أمام ريفر بليت بثلاثة أهداف مقابل هدف.