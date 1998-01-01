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رسمياً .. محمد صلاح يتوج بجائزة “BBC” لأفضل لاعب أفريقي

السبت 15 ديسمبر 2018 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. محمد صلاح يتوج بجائزة “BBC” لأفضل لاعب أفريقي



وكالات / سما /

تُوج الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2018، والمقدمة  من “BBC”.

وتفوق النجم المصري على كل من المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، السنغاليان كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وساديو ماني زميل صلاح في ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.

وحسم محمد صلاح تتويجه بالجائزة للعام الثاني على التوالي بعد استفتاء جماهيري مفتوح عبر الموقع الإلكتروني لشبكة الماضي بعد إعلان القائمة  “BBC”.

وكان محمد صلاح قد حصل على الجائزة نفسها في العام الماضي 2017 بعدما تفوق على زميله السنغالي ساديو ماني.

#محمد صلاح

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