  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

هل تغني إليسا مجدداً شارة مسلسل نادين نسيب نجيم؟

الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تغني إليسا مجدداً شارة مسلسل نادين نسيب نجيم؟



وكالات / سما /

نفت الفنانة إليسا ما تردّد في الأيام الماضية حول تأديتها أغنية شارة مسلسل "خمسة ونص" التي تشارك في بطولته الممثلة نادين نسيب نجيم والممثلين قصي خولي ومعتصم النهار.

وردّا على تعليق أحد متابعيها عبر "تويتر" الذي كتب لها: " تتر مسلسل نادين نجيم الجديد خمسه ونص عن مرض السرطان من أداء ملكة الامل والاحساس إليسا"، نفت إليسا هذا الخبر حيث ردّت بالقول: "ليس صحيحاً".

وعلى صعيد آخر، تحلّ إليسا ضيفة مع الإعلامي مارسيل غانم في برنامجه "صار الوقت" عبر قناة MTV وذلك في 27 كانون الأول الجاري في حلقة إستثنائيّة تتضمن جولة على مشاريع اليسا في العام الماضي والمستقبل.

#إليسا

أخبار ذات صلة

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار وتقفز الى المستقبل..صور

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم ترقص إلى جانب أيمن زبيب .. فيديو

بعد الخلاف.. تيم حسن يوجه رسالة لنادين نسيب نجيم... فهل ردت؟

860x484

شهرة نادين نجيم تصل إلى كوريا الجنوبية

صور - نادين نجيم وجرأة مبالغ بها بفستان أبيض!

شاهد.. نادين نجيم وظهور نادر مع زوجها!

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع وتقمع مسيرة لحركة حماس في الخليل

السيسي يجبر بخاطر سائقة "ميكروباص" بهذه الطريقة!

صور .. شهيد وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

أبرز الشخصيات العالمية التي فارقتنا في عام 2018

السترات الصفراء في اسرائيل: مظاهرات في تل ابيب ضد ارتفاع الاسعار

عكاشة لمتابعيه: "سجّلوا ورايا".. هذا ما سيحدث (شاهد)

صور ..مارادونا يُطرد من منزله في فضيحة من الطراز الرفيع

الأخبار الرئيسية

الشيخ: الرئيس يقوم باتصالات محلية وإقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي على شعبنا

حماس تعلق على اتصال الرئيس بهنية : " ليس اتصالا عاديا "

فيديو: الاحتلال يفجر منزل عائلة ابوحميد و 56 اصابة خلال مواجهات في محيط المنزل

أستراليا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

مظاهرة

يديعوت تزعم : لهذا السبب.. السلطة لم تمنع توثيق عنفها ضد نشطاء حماس بالضفة