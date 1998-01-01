هل تغني إليسا مجدداً شارة مسلسل نادين نسيب نجيم؟

وكالات / سما /

نفت الفنانة إليسا ما تردّد في الأيام الماضية حول تأديتها أغنية شارة مسلسل "خمسة ونص" التي تشارك في بطولته الممثلة نادين نسيب نجيم والممثلين قصي خولي ومعتصم النهار.

وردّا على تعليق أحد متابعيها عبر "تويتر" الذي كتب لها: " تتر مسلسل نادين نجيم الجديد خمسه ونص عن مرض السرطان من أداء ملكة الامل والاحساس إليسا"، نفت إليسا هذا الخبر حيث ردّت بالقول: "ليس صحيحاً".

وعلى صعيد آخر، تحلّ إليسا ضيفة مع الإعلامي مارسيل غانم في برنامجه "صار الوقت" عبر قناة MTV وذلك في 27 كانون الأول الجاري في حلقة إستثنائيّة تتضمن جولة على مشاريع اليسا في العام الماضي والمستقبل.