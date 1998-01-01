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عاش مع جثة والدته سنة لقبض معاشها التقاعدي

الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
عاش مع جثة والدته سنة لقبض معاشها التقاعدي



وكالات / سما /

أوقف رجل في مدريد بعدما عاش مع جثة والدته مدة عام تقريبا لقبض معاشها التقاعدي، على ما أفادت الشرطة.

وأشار ناطق باسم الشرطة إلى العثور على جثة الوالدة البالغة 92 عاما في شقة في العاصمة الاسبانية "في حالة تحلل كبيرة" بعدما أبلغ جيران "بوجود رائحة قوية".

وأوقفت الشرطة بعد ذلك نجلها البالغ 62 عاما لعدم الإبلاغ عن وفاة والدته والاستمرار في قبض معاشها التقاعدي على ما أضاف الناطق.

وتابع يقول "الابن لم يقم بما يجب" بإغفاله إخطار السلطات بوفاة والدته وعاش في الشقة إلى جانب جثة "على مدى أشهر عدة، قرابة السنة على الأرجح".

#جثة #المعاش #التقاعد

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